Есть ли чем Путину бомбить Украину: сколько Ту-22М осталось у России

Считается, что до вторжения в Украину на вооружении страны-агрессора было примерно 60 Ту-22М — обновленных версий бомбардировщиков времен холодной войны, которые несут крылатые ракеты различных типов. До вчерашней катастрофы российские ВВС потеряли уже четыре таких самолета – один разбился, один был сбит и два были уничтожены или по крайней мере сильно повреждены ударом украинских беспилотников по аэродрому. Об этом говорится в материале Forbes.

Ту-22М. Фото из открытых источников

Аналитики также обращают внимание, что систематические налеты украинских беспилотников на авиабазу Энгельс с января по март создали достаточно пробоем россиянам. Ведь подтверждено уничтожение приличного запаса крылатых ракет, которые запускали эти бомбардировщики. Стоимость уничтоженных ракет эксперты оценивают в почти 1 миллиард долларов.

Авторы публикации отмечают, и, хотя Ту-22М запускают ракеты по Украине с безопасного расстояния, не входя в зону поражение ПВО, каждый их полет имеет определенные риски. Поэтому каждый пилот своего рода рискует, когда отправляется на боевой вылет, вооружившись ракетами, содержащими приблизительно 4 тонны гиперголического топлива.

Подытоживая авторы публикации констатируют, что несмотря на то, что Россия за более, чем 3 года большой войны потеряла пять Ту22М, это никак не скажется на ее способности и дальше обстреливать Украину. нужно понимать, что у оккупационной армии еще достаточно и уцелевших Ту-22М, и бомбардировщиков других типов, таких как Ту-95 и Ту-160, чтобы создавать угрозу Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в марте 2025 года украинская армия поразила 1 644 артиллерийские системы и 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн российских захватчиков. Это самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.



