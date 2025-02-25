Есть хорошая новость: на что указывают последние перемещения российских войск

Все перемещения военной техники и живой силы через Мариуполь Донецкой области сконцентрированы сейчас в сторону Донецка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на создателя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

В сторону Донецка оккупанты перебрасывают много военной техники. Фото: Петр Андрющенко / Telegram

"С Бердянского, с Розовского направлений и Новоазовска всю неделю все глобально движется в сторону Донецка. При этом все перемещения указывают на откровенную нехватку "живой силы" по сравнению с предыдущими периодами. И это хорошая новость", — подчеркнул эксперт.

Андрющенко добавил, что агенты украинского сопротивления в Мариуполе наблюдают высокую активность боевой авиации. Однако в конце недели военные самолеты РФ значительно снизили высоту полетов, наверняка маскируясь от украинских радаров.

"Из угрожающего. Наблюдаем большое количество топливных резервуаров в сторону Бердянска в сопровождении военных. Ищем, где россияне строят новую нефтебазу, потому что другой цели этой поставки нет. Работаем", — заключил он.

"Комментарии" писали, что сейчас в боях на востоке Украины наблюдается относительное затишье, Россия сократила активность. Однако эта передышка может быть признаком подготовки к большой битве за Донбасс на четырех ключевых направлениях, считает военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. Эти четыре ключевые точки — Часов Яр, Торецк, Покровск и направление южнее Покровска, юг Донецкой области, где сейчас враг будет пытаться, вероятно, выйти на административную границу Донецкой области.

В Днепропетровскую область российской армии пока войти не удалось, но оккупанты в районе Покровска Донецкой области подошли уже на расстояние около 2 км к админгранице региона. По оценке военных, на начало февраля ситуация под Покровском и Мирноградом контролируемая. В то же время 7 февраля минобороны РФ заявило о "взятии Торецка под контроль", в Украине эти сообщения отвергли. "Взятие Торецка" — это пропагандистский трюк, призванный отвлечь внимание от успехов ВСУ в Курской области РФ, поясняли украинские эксперты.

Российские войска смогли продвинуться на Покровском направлении и взяли под контроль село Запорожье , которое находится в Донецкой области. Однако всеобщая оборонная инициатива в этом регионе остается за Силами обороны Украины, о чем сообщают 25 февраля аналитики DeepState.

Среди наиболее напряженных участков фронта остается район Серебряного, где российские войска оказывают значительное давление на позиции украинских защитников. После многочисленных атак оккупационные силы полностью взяли под контроль село Запорожье и пытаются продвинуться в направлении Преображенка-Троицкое-Орехово. Также продолжаются активные боевые действия в районах Котлино-Удачное, Успеновки, Песчаного и Воздвиженки.