Есть хорошая новость: на что указывают последние перемещения российских войск

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Николай Лисицын
Все перемещения военной техники и живой силы через Мариуполь Донецкой области сконцентрированы сейчас в сторону Донецка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на создателя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
В сторону Донецка оккупанты перебрасывают много военной техники. Фото: Петр Андрющенко / Telegram
"С Бердянского, с Розовского направлений и Новоазовска всю неделю все глобально движется в сторону Донецка. При этом все перемещения указывают на откровенную нехватку "живой силы" по сравнению с предыдущими периодами. И это хорошая новость", — подчеркнул эксперт.
Андрющенко добавил, что агенты украинского сопротивления в Мариуполе наблюдают высокую активность боевой авиации. Однако в конце недели военные самолеты РФ значительно снизили высоту полетов, наверняка маскируясь от украинских радаров.
"Из угрожающего. Наблюдаем большое количество топливных резервуаров в сторону Бердянска в сопровождении военных. Ищем, где россияне строят новую нефтебазу, потому что другой цели этой поставки нет. Работаем", — заключил он.
"Комментарии" писали, что сейчас в боях на востоке Украины наблюдается относительное затишье, Россия сократила активность. Однако эта передышка может быть признаком подготовки к большой битве за Донбасс на четырех ключевых направлениях, считает военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. Эти четыре ключевые точки — Часов Яр, Торецк, Покровск и направление южнее Покровска, юг Донецкой области, где сейчас враг будет пытаться, вероятно, выйти на административную границу Донецкой области.
В Днепропетровскую область российской армии пока войти не удалось, но оккупанты в районе Покровска Донецкой области подошли уже на расстояние около 2 км к админгранице региона. По оценке военных, на начало февраля ситуация под Покровском и Мирноградом контролируемая. В то же время 7 февраля минобороны РФ заявило о "взятии Торецка под контроль", в Украине эти сообщения отвергли. "Взятие Торецка" — это пропагандистский трюк, призванный отвлечь внимание от успехов ВСУ в Курской области РФ, поясняли украинские эксперты.
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