Российские войска смогли продвинуться на Покровском направлении и взяли под контроль село Запорожье, которое находится в Донецкой области. Однако всеобщая оборонная инициатива в этом регионе остается за Силами обороны Украины, о чем сообщают аналитики DeepState.

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

Среди наиболее напряженных участков фронта остается район Серебряного, где российские войска оказывают значительное давление на позиции украинских защитников. После многочисленных атак оккупационные силы полностью взяли под контроль село Запорожье и пытаются продвинуться в направлении Преображенка-Троицкое-Орехово. Также продолжаются активные боевые действия в районах Котлино-Удачное, Успеновки, Песчаного и Воздвиженки.

"В целом, за последние полторы недели активность продвижений противника в районе Покровска снизилась, так же существенно упала численность штурмовых действий. Свою важную роль сыграли восстановление со стороны Сил Обороны, которые смогли перетянуть внимание и ресурсы врага, который пытается восстановить утраченные позиции вместо проведения новых штурмовых действий". нонсировали в Deepstate.

Эксперты также отмечают, что российские войска сталкиваются с серьезными проблемами логистического и ресурсного характера. В частности, они ощущают значительный дефицит личного состава и технического обеспечения. Враг имеет трудности с проведением ротаций, эвакуацией раненых и снабжением необходимыми боеприпасами и медикаментами. Все чаще штурмовые группы используют легковые автомобили и мотоблоки, а в обеспечении армии все чаще используются даже вьючные животные. Это уже приобретает системный характер и свидетельствует о критическом состоянии материально-технического обеспечения русской армии.

Несмотря на сложную ситуацию с ресурсами, российские войска продолжают атаковать малыми группами, пытаясь истощить украинскую оборону. В DeepState предполагают, что после перегруппировки и перемещения резервов оккупационные силы могут активизировать свои действия в этом направлении.

"Значительное влияние на положение дел россиян оказывают дроны, которые совершают поражения по логистике, по сосредоточению врага, останавливают штурмовые действия и т.д. Ситуация может в мгновение ока кардинально измениться, но пока все указывает на снижение активности и оборонная инициатива в районе Покрова в следующих случаях". ца", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты также усиливают свою активность в районе Великой Новоселки на Донетчине. За последнюю неделю они смогли зафиксировать постепенное продвижение к северу от этого населенного пункта. После определенной паузы, связанной с накоплением ресурсов, враг возобновил наступательные действия.

Наиболее мощное давление противник оказывает в направлении Скудного и Бурлацкого. В результате боевых действий российские силы смогли полностью оккупировать Новый Комар, значительную часть Новоочерватого и продвинуться в сторону Бурлацкого, двигаясь через лесополосы.

Основной целью врага на этом направлении остается населенный пункт Комар, через который проходит важный логистический маршрут в Богатырь и группировку Сил обороны в районе Андреевки. Российским войскам пока не удалось продвинуться в этом направлении через Раздольное, хотя они продолжают пытаться.

Пока ситуация на фронте остается напряженной, однако украинские военные эффективно наносят удары по враждебной логистике, что значительно усложняет способность российских сил вести наступательные операции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ столкнулась с нехваткой ракет . В России ситуация с производством ракет остается критически напряженной, и стране не хватает ракет для нужд армии. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Криволап также высказал предположение, что недавняя атака с использованием ограниченного количества ракет могла являться тестом для проверки эффективности нашей системы ПВО и поиска новых маршрутов для запусков ракет.