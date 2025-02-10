Оккупанты сражаются за Торецк между собой: что происходит

Заявления российских оккупантов о якобы взятии Торецка Донецкой области могут быть связаны с внутренней конкуренцией в армии РФ. Захватчики сражаются за благосклонность начальства: кто-то, чтобы опередить соперников, поспешил с донесением. Такое мнение в комментарии "РБК-Украина" выразил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Торецк все еще держится, а фейки оккупантов связаны с желанием командиров РФ порадовать начальство. Фото: ВСУ / скриншот

"Конечно, россияне будут об этом рассказывать. Скорее всего кто-то доложил уже наверх. У них там тоже своя конкуренция между командирами, а во-вторых, мы понимаем, что даже наступление на такой город проводят несколько бригад. И возможно один из командиров поспешил доложить, чтобы опередить своих конкурентов, чтобы первым взять лавры и ордена", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что такая история не нова. На Донбассе с "успехами" россиян так уже бывало.

"Мы помним, как в свое время Шойгу докладывал об оккупации Марьинки, а потом еще до месяца боевые действия продолжались в населенном пункте. Здесь та же ситуация. Я думаю, здесь еще связано с определенной информационной кампанией с расчетом создать дискуссию в украинском обществе", — подытожил Тимочко.

Эксперт добавил также, что оккупация города рассматривается россиянами часто в пределах административных территорий. Тогда как украинские военные рассматривают населенный пункт и его оборону "как линию или комплекс оборонительных сооружений, объектов, сетей и опорных пунктов". То есть, наступающая и обороняющаяся стороны говорят попросту каждая о своем.

Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов добавил в комментарии "РБК-Украина", что россиянам просто надо было "перебить" информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать собственному населению о "каком-то там контроле". Спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что, конечно, в Торецке идут городские бои, и они там тяжелые, но они там идут и остаются тяжелыми "уже который месяц".

"И ни о каком контроле россиян над городом речь не идет", — констатировал Трегубов.

"Комментарии" писали, что сейчас в боях на востоке Украины наблюдается относительное затишье, Россия сократила активность. Однако эта передышка может быть признаком подготовки к большой битве за Донбасс на четырех ключевых направлениях, считает военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. Эти четыре ключевые точки — Часов Яр, Торецк, Покровск и направление южнее Покровска, юг Донецкой области, где сейчас враг будет пытаться, вероятно, выйти на административную границу Донецкой области.

В Днепропетровскую область российской армии пока войти не удалось, но оккупанты в районе Покровска Донецкой области подошли уже на расстояние около 2 км к админгранице региона. По оценке военных, на начало февраля ситуация под Покровском и Мирноградом контролируемая. В то же время 7 февраля минобороны РФ заявило о "взятии Торецка под контроль", в Украине эти сообщения отвергли.



