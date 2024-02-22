Есть 4 шага, которые Европа должна сделать для победы Украины: почему на США надежды уже нет

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Кравцев Сергей
Все очевиднее становится то, что Украина сможет ближайшее время рассчитывать исключительно на помощь Европы, а США продолжат и дальше делать заявления о поддержке украинского народа, но действия и дальше будут поставлены на паузу. Какие шаги должна сделать Европа. Чтобы помочь Украине победить? Почему нам уже пора иметь "план Б"? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Замдиректора Центра европейских реформ, бывший британский дипломат Ян Бонд на страницах авторитетного издания Time высказал мнение, что есть 4 вещи, которые Европа должна сделать ради украинской победы.
Во-первых, считает эксперт, пора прекратить говорить, что Европа будет поддерживать Украину "сколько потребуется", а пора начать говорить, что она будет поддерживать Украину "сколько бы ни потребовалось". Это не война, которую Европа может позволить себе проиграть, и ее рассказ для внутренней и внешней аудитории должен это отражать.
Ян Бонд также призывает серьезнее взяться за антироссийские санкции, чтобы Россия не могла получать западные компоненты, технологии и станки для военного производства и не могла получать сверхприбыли от экспорта нефти для финансирования войны.
В-третьих, аналитик призвал "опустошить арсеналы Европы" и передать Украине оружие, которое пылится на складах в странах, которым сейчас ничего не угрожает.
В-четвертых, Ян Бонд призвал немедленно использовать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для экономической поддержки Украины.
Дипломат Руслан Осипенко в эфире Ранок.LIVE заявил, что пришло время снять розовые очки в надежде, что США точно не оставят Украину. Не стоит быть слишком оптимистичным по голосованию за помощь для Украины. В таком случае следует иметь запасной план уверен дипломат.
Он отметил, что в такой ситуации вряд ли проголосуют за помощь для Украины. По словам эксперта, она если и будет, то только в сокращенном составе. В связи с этим стоит иметь собственный запасной план.
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