Есть 4 шага, которые Европа должна сделать для победы Украины: почему на США надежды уже нет

Все очевиднее становится то, что Украина сможет ближайшее время рассчитывать исключительно на помощь Европы, а США продолжат и дальше делать заявления о поддержке украинского народа, но действия и дальше будут поставлены на паузу. Какие шаги должна сделать Европа. Чтобы помочь Украине победить? Почему нам уже пора иметь "план Б"? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Европе пора пересмотреть свою позицию

Замдиректора Центра европейских реформ, бывший британский дипломат Ян Бонд на страницах авторитетного издания Time высказал мнение, что есть 4 вещи, которые Европа должна сделать ради украинской победы.

Во-первых, считает эксперт, пора прекратить говорить, что Европа будет поддерживать Украину "сколько потребуется", а пора начать говорить, что она будет поддерживать Украину "сколько бы ни потребовалось". Это не война, которую Европа может позволить себе проиграть, и ее рассказ для внутренней и внешней аудитории должен это отражать.

Ян Бонд также призывает серьезнее взяться за антироссийские санкции, чтобы Россия не могла получать западные компоненты, технологии и станки для военного производства и не могла получать сверхприбыли от экспорта нефти для финансирования войны.

В-третьих, аналитик призвал "опустошить арсеналы Европы" и передать Украине оружие, которое пылится на складах в странах, которым сейчас ничего не угрожает.

"Нет смысла хранить запасы оружия и боеприпасов на черный день. Ненастье уже накрыло Украину. Например, страны НАТО имеют более 2000 танков Leopard 2, но только около 130 переданы Украине. Около 14 из более чем 200 британских танков Challenger 2 были отправлены аналогичным образом", – высказался эксперт.

В-четвертых, Ян Бонд призвал немедленно использовать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для экономической поддержки Украины.

Украинский вопрос будут использовать как можно дольше

Дипломат Руслан Осипенко в эфире Ранок.LIVE заявил, что пришло время снять розовые очки в надежде, что США точно не оставят Украину. Не стоит быть слишком оптимистичным по голосованию за помощь для Украины. В таком случае следует иметь запасной план уверен дипломат.

"Если они не могут проголосовать за свои средства, чтобы продолжилась работа Кабинета, это значит, что там идет политическая борьба не на жизнь, а на смерть. Используются какие-либо рычаги, чтобы нанести поражение демократам, действующему Кабинету. Это значит, что украинский вопрос будут использовать как можно дольше", — сказал Осипенко, говоря о ситуации в США.

Он отметил, что в такой ситуации вряд ли проголосуют за помощь для Украины. По словам эксперта, она если и будет, то только в сокращенном составе. В связи с этим стоит иметь собственный запасной план.

"Не нужно рассчитывать на эту помощь. Она если будет, то в сокращенном составе. Максимум, что могут дать – деньги на боеприпасы", — сказал Осипенко.

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