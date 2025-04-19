logo

BTC/USD

84926.00

ETH/USD

1597.55

LTC/USD

76.14

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Если завтра мир: стало известно, кто будет контролировать прекращение огня в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Если завтра мир: стало известно, кто будет контролировать прекращение огня в Украине

По информации WSJ, США разработали план контроля за прекращением огня в Украине

сегодня, 09:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа хотела бы быстрого прекращения огня в Украине, но уж точно хотела бы отойти от вопроса о предоставлении Украине гарантий безопасности. Тем не менее западный чиновник сообщил, что американцы во время переговоров с украинской делегацией в Париже заявили, что они подготовили проект концепции того, как можно было бы контролировать прекращение огня на фронте, если об этом удастся договориться. Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal.

Если завтра мир: стало известно, кто будет контролировать прекращение огня в Украине

Прекращение огня между Россией и Украиной. Фото из открытых источников

Авторы публикации обратили внимание, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между США и Украиной были "очень содержательными". Он подчеркнул, что Киев ждет четких гарантий от международных партнеров, среди которых недопущение повторной агрессии со стороны РФ после установления перемирия.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио добавил, что украинские переговорщики действительно поднимали вопрос гарантий безопасности, однако он отказался раскрывать детали.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "оптимистично настроен" по достижению мира в Украине. Такое заявление ближайшего соратника Трампа прозвучало после угроз госсекретаря США Марко Рубио выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине.

Соответствующее заявление Вэнс сделал во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме. 

"Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их заранее оценивать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне", — заявил Джей Ди Вэнс.

Также издание "Комментарии" сообщало – Bloomberg стало известно, что США могут признать контроль РФ над Крымом в рамках потенциального мирного соглашения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/europe/u-s-willpause-ukraine-peace-efforts-if-no-progress-rubio-warns-d8298898
Теги:

Новости

Все новости