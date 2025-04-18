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Что изменилось после угроз Рубио выйти из переговоров по Украине: у Трампа сделали новое заявление

Несмотря на то, что война в Украине продолжается, Вэнс "оптимистично настроен" на скорый мир

сегодня, 15:45
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Кравцев Сергей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "оптимистично настроен" по достижению мира в Украине. Такое заявление ближайшего соратника Трампа прозвучало после угроз госсекретаря США Марко Рубио выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине.

Что изменилось после угроз Рубио выйти из переговоров по Украине: у Трампа сделали новое заявление

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление Вэнс сделал во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме.

"Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их заранее оценивать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне", — заявил Джей Ди Вэнс.

При этом вице-президент США интригующе отметил, что "даже за последние 24 часа есть несколько интересных вещей", о которых он пока что не может сообщить.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Вашингтон фактически пригрозил выйти из переговорного трека с россиянами по мирному урегулированию войны в Украине, если Россия не прекратит огонь. На все про все США дают Кремлю несколько дней. За это время должны появиться явные признаки того, что мирное соглашение по прекращению войны может быть достигнуто. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Делая публичные заявления в Париже после встречи с европейскими и украинскими делегациями, Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в сделке, но у него много других приоритетов в мире. 

"Мы не собираемся продолжать это начинание неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться", — сказал госсекретарь.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-trump-putin-zelenskyy-rubio-russia-moscow-kyiv-latest-12541713
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