Если Россия победит. Штурмовик ГУР ошарашил страшным прогнозом

По словам штурмовика, каждый должен настроиться на то, что война не будет легче, нужно бороться с оккупантами. Он подчеркнул, надо понимать, либо Силы обороны освободят все территории, либо Украина просто исчезнет.

Война в Украине

При этом "Кавалер" рассказал о последствиях худшего сценария для Украины, а именно: проигрыш в войне с Россией. По его словам, в этом случае будет очень много тяжелых изменений, и это не только условная замена валюты с гривны на рубль.

Как подчеркнул штурмовик, стоит вспомнить историю, свидетельствующую, что россияне не останавливаются на том, чтобы просто сменить власть более лояльной к себе. По его словам, следует помнить, что россияне всегда пытались уничтожить порабощенные народы. Кроме того, они расселяли такие народы, ведь им не выгодно, чтобы на оккупированных территориях жили люди, объединенные одной идеей, которые в перспективе могут восстать против поработителей.

"Поэтому я думаю, что при таком плохом раскладе начнутся массовые репрессии, расселения нашего народа и заселения сюда других народов, которых в Российской Федерации хватает",

– рассказал штурмовик ГУР.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас ситуация на фронте очень сложная. После захвата Авдеевки оккупанты не пошли на оперативную паузу, а решили наступать на всей линии фронта. После Авдеевки ВСУ вынуждены были отступить еще из нескольких деревень.

Как отмечают военные, на авдиевском направлении враг проводит штурм за штурмом и использует все имеющееся у него вооружение. Как говорят штурмовики, сейчас на фронте на главы украинских военных летит все кроме ядерки.