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Изменится ли ситуация для Украины и России, если Путин исчезнет: объяснение Буданова

Кирилл Буданов считает, что исчезновение Путина не изменит ситуацию между Украиной и Россией в краткосрочной перспективе.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что в случае исчезновения российского диктатора Владимира Путина, ситуация в России не будет меняться длительное время. По словам Буданова, россияне "раскатали" свою ненависть к Украине и Западу.

Изменится ли ситуация для Украины и России, если Путин исчезнет: объяснение Буданова

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Во время Третьего международного форума по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2024 Буданов ответил на несколько вопросов, в том числе о возможности исчезновения Путина и влиянии этой ситуации.

"Риторический вопрос. Быстро точно ничего не изменится, сразу вам говорю. С резкими изменениями в России не может резко измениться их отношение к миру, их мировосприятие. Поймите, что они стали действительно жертвами своей же пропаганды", — говорит Буданов.

По словам Буданова, российское общество прокачало ненависть к Украине и коллективному Западу. Буданов объясняет, что если появится человек, который захочет все остановить и даже остановит, то россияне еще много лет будут смотреть через призму ненависти и считать всех вокруг врагами.

Кирилл Буданов отмечает, что у нас в обществе такая же ситуация в отношении россиян.

"И, кстати, у нас будет то же самое. Вы ведь тоже должны это понимать. При том, что у нас это совершенно не скрывается. Представим, все остановилось, россия извинилась — кто поверит россии через год? Это необратимые процессы, которые уже прошли в обществе. Для этого нужны годы и работа", — сказал глава украинской разведки.

В качестве примера Буданов привел Германию, на которую мы не смотрим как на врагов, однако в 50-х годах мало было бы людей, которые воспринимали бы эту страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов рассказал, существует ли возможность обменять российские захваченные территории на украинские оккупированные земли.

Также "Комментарии" писали, что у Буданова ответили, использует ли Путин теракт в Крокусе для усиления войны против Украины.



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Источник: https://gur.gov.ua/content/my-nikoly-ne-robymo-z-biloho-chorne-a-z-chornoho-bile-kyrylo-budanov.html
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