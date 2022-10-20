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Если мы это сделаем, Путин победит – Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников предоставить Украине еще больше военной помощи.

сегодня, 15:30 comments1828
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Автор:

Slava Kot

По мнению Генсека НАТО, цель президента России в ядерных угрозах к миру — это уменьшить количество помощи от союзников для Украины. Поэтому Йенс Столтенберг считает, что Запад не должен делать того, что хочет Путин, ведь это безопасный сигнал для диктаторов других стран. Об этом глава Североатлантического альянса рассказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

Если мы это сделаем, Путин победит – Генсек НАТО Йенс Столтенберг

енеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото с открытых источников

Столтенберг называет сегодняшние времена драматическими для Европы, НАТО и Германии из-за войны в Украине, постоянных ракетных обстрелов и ядерных угроз Владимира Путина.

Несмотря на все угрозы России Генеральный секретарь НАТО уверен, что украинскую волю к свободе и борьбе Путин не сломает. А Запад будет поддерживать Украину военной помощью. В интервью Йенс Столтенберг особо отметил ПВО, переданный Германией для Украины.

Немецкое издание спросило у Генсека по поводу ядерных угроз Путина. Столтенберг ответил, что НАТО постоянно следит за движением российских войск и возможной подготовкой ядерной атаки. По его словам, шансы на ядерный удар низкие, но НАТО готово к любым ситуациям и предупредил, что Россия в таком случае получит серьезные последствия.

Также, Йенс Столтенберг заявил, что Росси не запугивает НАТО своим ядерным шантажом и план Путина терпит неудачу. Иначе, если Европа и мир испугаются, то Путин победит, сказал глава НАТО.

"Если мы это сделаем, в Украине победит президент Путин", – сообщил Йенс Столтенберг, имея в виду прекращение помощи для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с 17 октября и до конца месяца НАТО начали в Европе военные ядерные учения.

Также "Комментарии" писали о заявлении Резникова, который сообщил, что Украина уже де-факто в НАТО.



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Источник: https://www.dw.com/uk
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