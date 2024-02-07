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Еще от одного населенного пункта в Украине осталось лишь название: где РФ усилила штурмы

От Работино осталось лишь название, россияне активно штурмуют его

сегодня, 15:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники мужественно дают бой врагу в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Впрочем, россияне не оставляют попыток вернуть контроль над этим населенным пунктом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил боец "Легиона Свободы" Константин Денисов.

Еще от одного населенного пункта в Украине осталось лишь название: где РФ усилила штурмы

Российская агрессия. Фото из открытых источников

"Ребята отбивают контратаки россиян, используя разнообразную тактику и опыт. Россияне пытаются восстановить огневой контроль над Работино, и в дальнейшем вернуть контроль над этим населенным пунктом. К сожалению, от него осталось только название и обгоревшие стены гражданских домов", – рассказал Константин Денисов. 

По его словам, на момент полномасштабного вторжения в этом населенном пункте проживало около 500 жителей. Заминировав все в три ряда за 2022-2023 год, натыкав кучу техники, имея преимущество в воздухе, они все равно потеряли над ним контроль. Оккупанты очень хотят его вернуть, но у них ничего не получается.

По словам военного, за последние два месяца враг взял на вооружение тактику выжженной земли. Для этого россияне активно используют артиллерию, подгоняют "Солнцепек", чтобы нельзя было нигде спрятаться. Украинским воинам приходится вести оборону посреди голого поля.

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