Представители российско-оккупационных администраций продолжают политику милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины.

Россия продолжает милитаризацию украинских детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в учреждениях среднего образования добавлены "образовательные программы", направленные на дальнейшее расширение мобилизационного ресурса. В частности, с начала учебного года в средних учебных заведениях оккупанты ввели новую учебную дисциплину — “Основы безопасности и защиты семьи”. Россияне будут обучать школьников основным алгоритмам огневой, тактической, медицинской и другим дисциплинам боевой подготовки. Также будут организованы практические занятия.

По информации Центра сопротивления, преподавать дисциплину будут специально подготовленные преподаватели из РФ, прошедшие обучение по дополнительной программе повышения квалификации.

Таким образом, отмечает Центр сопротивления, враг пытается расширять свой мобилизационный ресурс для ВС РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что состоявшееся увольнение руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по признанию независимых членов Наблюдательного совета, под давлением да еще и в такое критическое время для энергетической системы, выглядит как сознательное вредительство для энергетической безопасности государства и прямое препятствие евроинтеграции (ибо полностью уничтожена реформа корпоративного управления и разрушено доверие партнеров в области взаимодействия по восстановлению энергосистемы), заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский баллистический удар по Полтаве привел к гибели более 50 человек и почти 200 раненых. Воздушные тревоги, раздававшиеся в течение часа после атаки, помешали спасателям быстро приступить к поиску пострадавших. Воздушная тревога раздалась в Полтаве именно в момент взрыва, что значительно усложнило эвакуацию и доступ к бомбоубежищам. По словам Сергея Каплина, после первого удара тревога возобновлялась несколько раз в течение часа, что создавало дополнительную угрозу спасателям и гражданскому населению.