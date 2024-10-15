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Еще одна страна включилась в войну: как будет реагировать Украина

К войне в Украине присоединилась Северная Корея, которая отправляет свои войска на помощь армии РФ.

сегодня, 08:55
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Автор:
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея фактически присоединилась к войне в Украине. По словам президента, Украина будет жестко реагировать на помощь других стран РФ.

Еще одна страна включилась в войну: как будет реагировать Украина

Украинские военные. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что провел Ставку, где были обсуждены несколько вопросов с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также заслушаны доклады от Службы внешней разведки и Главного управления разведки о намерениях Путина на осенне-зимний период.

По словам президента, Северная Корея присоединилась к России в войне против Украины.

"Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет отвечать на действия российских партнеров и сделает все, чтобы планы Путина не были реализованы.

"Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали. И это возможно. Именно так и будет", — добавил президент.

Напомним, что 13 октября Владимир Зеленский официально заявил о присутствии северокорейских войск в Украине, а за несколько дней до того, украинские военные нанесли удар по позициям РФ, где были уничтожены кроме российских оккупантов также несколько офицеров КНДР. Официально войска Северной Кореи находились на оккупированных территориях Украины для получения военного опыта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея приняла решение увеличить военное производство для РФ. Ожидается, что до конца года Россия получит еще больше оружия от своего союзника в войне против Украины.



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