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Еще одна страна согласилась обучать украинских пилотов, а в будущем передать истребители

Франция согласилась обучать украинских пилотов, чтобы передать самолеты Dassault Mirage 2000 для ВСУ в будущем.

сегодня, 19:25
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Автор:

Slava Kot

Министерство обороны Франции объявило, что готово начать обучение пилотов из Украины на своих истребителях Mirage 2000. По словам военных, это позволит в будущем передать Украине французские самолеты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Intelligence Online.

Еще одна страна согласилась обучать украинских пилотов, а в будущем передать истребители

Французский истребитель Dassault Mirage 2000. Фото из открытых источников

Первые обсуждения о возможности передачи боевых самолетов начались 1 марта в верхней палате парламента Франции. А переговоры об учёбе украинских пилотов ведет непосредственно министр обороны Себастьян Лекорню. Глава Минобороны Франции заявил, что у его страны нет табу на отправку истребителей в Украину.


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По данным французских СМИ, Украина в перспективе может получить 12 истребителей Dassault Mirage 2000. Эти самолеты планировали списать и уничтожить и в будущем заменить на более современные Rafale. Однако теперь Минобороны Франции решают их передать для Украины. Как отмечает издание Intelligence Online, Украина не получит эти самолеты бесплатно, а должна будет выплачивать кредит в течение определенного времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по количеству боевых самолетов. Украина в рейтинге оказалась на 33-м месте. Согласно данным Global Firepower Вооруженные силы Украины располагают 69 истребителями. Франция заняла 12 позицию, в этой стране Евросоюза более 200 боевых самолетов.

Также "Комментарии" писали, что Франция и Великобритания договариваются о разработке высокоточного оружия для защиты от российской агрессии. Об этом объявили лидеры обеих стран в ходе встречи в столице Франции, Париже.



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Источник: https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2023/03/13/le-ministere-ukrainien-de-la-defense-dans-les-tranchees-de-la-bureaucratie-francaise,109921890-art
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