Еще одна страна ЕС официально признала российский режим террористическим

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины большинство стран мира осудили действия РФ. Часть стран признала режим в России террористическим. Теперь еще одна страна приняла соответствующее решение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт Нижней палаты Чехии.

Чехия официально признала российский режим террористическим. Фото: из открытых источников

В апреле Украина приняла соответствующий документ, по которому Российская Федерация признана террористическим государством, которое уничтожает украинский народ и совершает военные преступления. В мае подобный документ принял Сейм Литвы.

Также к Украине и Литве присоединились Эстонцы. Их парламент под названием Рийгикогу 18 октября осудил действия РФ, а 26 октября Сенат Польши признал власть в России террористической.

Помимо нескольких стран, осуждающих российский режим с Путиным во главе, Парламентская ассамблея Совета Европы также приняла соответствующий документ.

Теперь к этим странам и организациям добавилась и Чехия. 15 ноября Нижняя палата страны приняла соответствующую резолюцию, за которую проголосовали 129 депутатов из 156. Против выступили 14 чиновников из оппозиционной партии "Свобода и прямая демократия", остальные воздержались.

"Палата депутатов парламента осуждает российскую агрессию в Украине в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Также в чиновники Чехии не признают аннексию украинских территорий и осуждают нападения на гражданское население и инфраструктуру Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский осуждает военную деятельность Российской Федерации, в том числе массовые ракетные обстрелы территории Украины.

Также "Комментарии" сообщали заявление Олафа Шольца, который назвал свою версию того, кто виноват в ракетных обстрелах Польши.

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