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Еще одна страна ЕС официально признала российский режим террористическим

К Украине, Литве, Польше и Эстонии присоединилась Чехия, признавшая российский режим террористическим

16 ноября 2022, 13:55
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Автор:

Slava Kot

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины большинство стран мира осудили действия РФ. Часть стран признала режим в России террористическим. Теперь еще одна страна приняла соответствующее решение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт Нижней палаты Чехии.

Еще одна страна ЕС официально признала российский режим террористическим

Чехия официально признала российский режим террористическим. Фото: из открытых источников

В апреле Украина приняла соответствующий документ, по которому Российская Федерация признана террористическим государством, которое уничтожает украинский народ и совершает военные преступления. В мае подобный документ принял Сейм Литвы.

Также к Украине и Литве присоединились Эстонцы. Их парламент под названием Рийгикогу 18 октября осудил действия РФ, а 26 октября Сенат Польши признал власть в России террористической.

Помимо нескольких стран, осуждающих российский режим с Путиным во главе, Парламентская ассамблея Совета Европы также приняла соответствующий документ.

Теперь к этим странам и организациям добавилась и Чехия. 15 ноября Нижняя палата страны приняла соответствующую резолюцию, за которую проголосовали 129 депутатов из 156. Против выступили 14 чиновников из оппозиционной партии "Свобода и прямая демократия", остальные воздержались.

"Палата депутатов парламента осуждает российскую агрессию в Украине в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Также в чиновники Чехии не признают аннексию украинских территорий и осуждают нападения на гражданское население и инфраструктуру Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский осуждает военную деятельность Российской Федерации, в том числе массовые ракетные обстрелы территории Украины.

Также "Комментарии" сообщали заявление Олафа Шольца, который назвал свою версию того, кто виноват в ракетных обстрелах Польши.



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Источник: https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=16713
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