Еще одна страна ЕС официально признала российский режим террористическим

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины большинство стран мира осудили действия РФ. Часть стран признала режим в России террористическим. Теперь еще одна страна приняла соответствующее решение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт Нижней палаты Чехии.
Чехия официально признала российский режим террористическим. Фото: из открытых источников
В апреле Украина приняла соответствующий документ, по которому Российская Федерация признана террористическим государством, которое уничтожает украинский народ и совершает военные преступления. В мае подобный документ принял Сейм Литвы.
Также к Украине и Литве присоединились Эстонцы. Их парламент под названием Рийгикогу 18 октября осудил действия РФ, а 26 октября Сенат Польши признал власть в России террористической.
Помимо нескольких стран, осуждающих российский режим с Путиным во главе, Парламентская ассамблея Совета Европы также приняла соответствующий документ.
Теперь к этим странам и организациям добавилась и Чехия. 15 ноября Нижняя палата страны приняла соответствующую резолюцию, за которую проголосовали 129 депутатов из 156. Против выступили 14 чиновников из оппозиционной партии "Свобода и прямая демократия", остальные воздержались.
Также в чиновники Чехии не признают аннексию украинских территорий и осуждают нападения на гражданское население и инфраструктуру Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский осуждает военную деятельность Российской Федерации, в том числе массовые ракетные обстрелы территории Украины.
Также "Комментарии" сообщали заявление Олафа Шольца, который назвал свою версию того, кто виноват в ракетных обстрелах Польши.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости