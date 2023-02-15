Еще один российский певец хочет на войну, говорит – не воспринимает Украину, как государство

Популярный в России исполнитель Александр Маршал выдал, что его посетила мысль отправиться на войну в Украине, но дальше мысли дело не пошло. Артист говорит, что не смог попасть на фронт из-за возраста. Несмотря на то, что именно Украина была трамплином для него в большой шоу-бизнес, он готов осуществлять геноцид украинского народа. Как передает портал "Комментарии", на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" Маршал сказал, что не считает Украину государством. По словам сторонника путинского режима, Украина – это не независимое европейское государство, а союзная республика.

Флаг России. Фото: из открытых источников

Артист повторил тезисы российской пропаганды, о том, что Россия вынуждена была развязать войну против украинского народа, потому что это могла бы спустя некоторое время сделать сама Украина, поэтому россияне сыграли на опережение, вторгнувшись в Украину.

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"Я обращался к знакомым по поводу мобилизации. Они говорят: "Тебе 65. Сиди, разберемся без тебя. Хотел пойти... Я же воин! Я служил три года в советской армии. Для меня это — святая обязанность. Потому что я родился в этой стране, а эти ребята на передовой — мои сыновья, мои дети. Ну как я могу по-другому?", – рассказал Александр Маршал.

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