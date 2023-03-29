Еще один прогноз: Когда закончится война в Украине

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Моесеенко Валентина
Война закончится в текущем году
Война России против Украины завершится в текущем году. Об этом свидетельствуют настроения в русских элитах. Такое мнение сегодня, 29 марта, в Телеэфире высказал публицист Андрей Пионтковский. Он напомнил о беседе российского продюсера Иосифа Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым.
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Публицист отметил, что в США на ядерный шантаж российского президента Владимира Путина смотрят с полным осуждением.
“Основной мотив: “Ну, сколько он может нас запугивать?”. Все понимают, что он хочет повлиять на решение поставки оружия в Украину для весеннего контрнаступления. Никто к нему прислушиваться не будет”, — уверен он.
Также Пионтковский отметил, что произошло резкое изменение в Республиканской партии: ведущий кандидат Флориды Десантис изменил свою позицию.
Он обратил внимание, что в США сформировался полный политический консенсус поддержки Украины, за исключением некоторых политиков.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в ВСУ сформированы ударные роты БПЛА. Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут проводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь.
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