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Еще один прогноз: Когда закончится война в Украине

Решительность США добиться решения проблемы Украины сегодня проявляется как никогда

сегодня, 20:22
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Автор:

Моесеенко Валентина

Еще один прогноз: Когда закончится война в Украине

Война закончится в текущем году

Война России против Украины завершится в текущем году. Об этом свидетельствуют настроения в русских элитах. Такое мнение сегодня, 29 марта, в Телеэфире высказал публицист Андрей Пионтковский. Он напомнил о беседе российского продюсера Иосифа Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым.


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Это типичный срез настроений русской верхушки. В декабре была другая ситуация, мы живем в совсем другом мире", – считает Пионтковский.

Публицист отметил, что в США на ядерный шантаж российского президента Владимира Путина смотрят с полным осуждением.

“Основной мотив: “Ну, сколько он может нас запугивать?”. Все понимают, что он хочет повлиять на решение поставки оружия в Украину для весеннего контрнаступления. Никто к нему прислушиваться не будет”, — уверен он.

Также Пионтковский отметил, что произошло резкое изменение в Республиканской партии: ведущий кандидат Флориды Десантис изменил свою позицию.

“Он сказал, что его неправильно поняли, когда несколько недель назад говорил, что это небольшой пограничный конфликт в Европе, не затрагивающий жизнь и интересы Соединенных Штатов. Теперь он жестко требует усиления поддержки Украины, заявляет, что Путин – военный преступник, сидящий на бензоколонке и размахивающий ядерной бомбой”, – рассказал публицист.

Он обратил внимание, что в США сформировался полный политический консенсус поддержки Украины, за исключением некоторых политиков.

"Решимость США добиться решения проблемы Украины сегодня проявляется как никогда", — подчеркнул Андрей Пионтковский.
Напомним, "Комментарии" писали ранее, что Резников рассказал о критериях победы Украины в войне против России, отметив: Украина точно победит в войне против России, когда будут восстановлены наши границы в 1991 году, будет обеспечена безопасность всех украинцев, а военные преступники будут наказаны.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в ВСУ сформированы ударные роты БПЛА. Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут проводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь.

Читайте на сайте "Комментарии" — армия РФ оккупировала 80% морской береговой линии Украины: Что нужно для освобождения.



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