Еще один европейский лидер анонсировал переговоры между Украиной и РФ: когда должны начаться

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Кравцев Сергей
Мирные переговоры между Украиной и РФ могут начаться уже этой зимой. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет "Reuters".
Переговоры. Фото: из открытых источников
Премьер также анонсировал ряд запланированных встреч, поскольку Варшава стремится играть ведущую роль в прекращении конфликта. Дональд Туск заявил, что Польша будет активно участвовать в любых переговорах, когда займет председательство в Евросоюзе 1 января.
Дональд Туск рассказал, что у него будет ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за пределами польской восточной границы.
Политик анонсировал визит в Варшаву президента Франции Эммануэля Макрона в четверг. Планируется, что два лидера обсудят встречу Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским и новым президентом США Дональдом Трампом.
Дональд Туск также анонсировал визит в Варшаву премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Польский премьер уточнил, что он состоится в первые дни председательства Польши в ЕС.
Дональд Туск добавил, что находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими союзниками.
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