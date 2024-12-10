Еще один европейский лидер анонсировал переговоры между Украиной и РФ: когда должны начаться

Мирные переговоры между Украиной и РФ могут начаться уже этой зимой. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет "Reuters".

Переговоры. Фото: из открытых источников

Премьер также анонсировал ряд запланированных встреч, поскольку Варшава стремится играть ведущую роль в прекращении конфликта. Дональд Туск заявил, что Польша будет активно участвовать в любых переговорах, когда займет председательство в Евросоюзе 1 января.

Дональд Туск рассказал, что у него будет ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за пределами польской восточной границы.

"Наша делегация будет нести ответственность... за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, как будет складываться ситуация во время переговоров, которые могут, хотя все еще остаются под вопросом, начаться этой зимой", — детализировал Дональд Туск.

Политик анонсировал визит в Варшаву президента Франции Эммануэля Макрона в четверг. Планируется, что два лидера обсудят встречу Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским и новым президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Туск также анонсировал визит в Варшаву премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Польский премьер уточнил, что он состоится в первые дни председательства Польши в ЕС.

Дональд Туск добавил, что находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими союзниками.

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