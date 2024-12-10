logo

BTC/USD

95584.06

ETH/USD

3567.28

LTC/USD

105.13

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Еще один европейский лидер анонсировал переговоры между Украиной и РФ: когда должны начаться
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще один европейский лидер анонсировал переговоры между Украиной и РФ: когда должны начаться

Премьер Польши Туск намекнул, что мирные переговоры между Украиной и РФ могут начаться этой зимой

сегодня, 15:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мирные переговоры между Украиной и РФ могут начаться уже этой зимой. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет "Reuters".

Еще один европейский лидер анонсировал переговоры между Украиной и РФ: когда должны начаться

Переговоры. Фото: из открытых источников

Премьер также анонсировал ряд запланированных встреч, поскольку Варшава стремится играть ведущую роль в прекращении конфликта. Дональд Туск заявил, что Польша будет активно участвовать в любых переговорах, когда займет председательство в Евросоюзе 1 января.

Дональд Туск рассказал, что у него будет ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за пределами польской восточной границы.

"Наша делегация будет нести ответственность... за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, как будет складываться ситуация во время переговоров, которые могут, хотя все еще остаются под вопросом, начаться этой зимой", — детализировал Дональд Туск.

Политик анонсировал визит в Варшаву президента Франции Эммануэля Макрона в четверг. Планируется, что два лидера обсудят встречу Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским и новым президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Туск также анонсировал визит в Варшаву премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Польский премьер уточнил, что он состоится в первые дни председательства Польши в ЕС.

Дональд Туск добавил, что находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими союзниками.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли должны стартовать переговоры по Украине: Кремль сделал новое заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало — стали известны ключевые пункты мирного плана, который прорабатывают советники Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости