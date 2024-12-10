Несмотря на активное обсуждение в СМИ темы возможных переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной, никаких переговорных процессов по Украине нет, потому что Киев отказывается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля повторил заезженный пропагандистский тезис о том, что "спецоперация на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные Владимиром Путиным".

По словам спикера диктатора, "спецоперация" продолжается до победного конца. Вот только, что Кремль будет считать "победным концом" Дмитрий Песков так и не уточнил.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков заявил, что России крайне негативно относятся к сообщению газеты New York Times о том, что некоторые американские чиновники якобы предлагают вернуть Украине ядерное оружие.

"Это безответственные рассуждения людей, которые плохо понимают и представляют себе реальность и не чувствуют ни толики ответственности за свои слова", — заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе рассказали, как Украина сама помогает россиянам быстро продвигаться вперед.

Ранее "Комментарии" писали – политические планы, разрабатываемые людьми из окружения Дональда Трампа, включают следующие пункты: прекращение огня для замораживания конфликта; гарантии безопасности для Украины; помощь в восстановлении; частичное смягчение санкций против России. Об этом пишет The Atlantic.



