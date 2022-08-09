Еще минус триста захватчиков: сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии противника по состоянию на 9 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 9 августа ориентировочно составили:

• личного состава — около 42640 (+300) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1817 (+6) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед;

• артиллерийских систем – 964 (+4) ед;

• РСЗО — 261 (+0) ед;

• средства ПВО — 133 (+1) ед;

• самолетов – 223 (+0) ед;

• вертолетов – 193 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3);

• крылатые ракеты – 185 (+3);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2998 (+5) ед;

• специальная техника – ​​87 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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