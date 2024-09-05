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Еще две страны НАТО готовы совместно обучать украинских военных: кто отважился

База Литовско-Польско-Украинской бригады готова к подготовке украинских военных

сегодня, 13:35
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Кравцев Сергей

Литва и Польша готовы обучать военные Вооруженные силы Украины. Соответствующая обучение может проходить на общей платформе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил глава литовского государства Гитанас Науседа.

Еще две страны НАТО готовы совместно обучать украинских военных: кто отважился

Обучение украинских военных. Фото: из открытых источников

Литовский лидер отметил, что страны готовы использовать базу расположенной в Польше Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) для подготовки украинских военных.

"Мы готовы использовать наши общие платформы. У нас в Польше база Литовско-Польско-Украинской бригады. Мы готовы к обучению украинских военных на базе этой бригады", — заверил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что они с польским коллегой посетят бригаду уже в четверг, 5 сентября.

Читайте на портале "Комментарии" — члены Европейского Союза встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить возможность отправить своих военных инструкторов в Украину. Среди стран ЕС образовалось два лагеря. Одни указывают на риски, которые может нести отправка иностранных инструкторов в Украину, в то время как другие настаивают на необходимости помочь Киеву.

Украина в конце мая направила письмо главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю принять решение по отправке иностранных инструкторов в Украину. По информации немецкого издания WELT AM SONNTAG, министры иностранных дел и обороны Европейского Союза впервые обсудят этот вопрос на следующей неделе, а окончательное решение будет принято не позднее ноября.

В середине ноября мандат нынешней Европейской тренировочной миссии для украинских военных должен продлиться на два года. Таким образом, ЕС может расширить документ и официально привлечь своих солдат к тренировкам на территории Украины.




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