ЕС выделил Украине миллиард евро: на что они будут потрачены

Совет ЕС утвердил выделение миллиарда евро на предоставление Украине боеприпасов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которого упоминает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Україна - це Європа

"Хорошая новость", — прокомментировал решение европейцев Андрей Ермак.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Эти средства будут израсходованы на закупку миллиона боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Еще один миллиард Евросоюз планирует вложить в производство боеприпасов.

Теперь главная задача — проплатить средства тем странам, у которых эти снаряды есть и они готовы их отдать Украине за определенное финансовое вознаграждение.

“Их первая задача – проплатить средства тем странам, которые имеют эти снаряды и готовы отдать Украине, но хотят за это определенное финансовое возмещение. Это, в основном, касается европейских производителей оружия, потому что они по своей сути не интегрированы в государственную систему промышленности. Там действуют главным образом частные предприятия, с которыми государство заключает контракты и закупает оружие. И второй момент тоже нам очень важен, поскольку они пытаются второй миллиард вложить в изготовление. С учетом всех расходов на них, с целью удешевления. Следовательно, боеприпасы, которые будут заходить по этой программе, будут дешевле автоматически. Они будут конкурентоспособны и это автоматически дает возможность вытеснять российскую оружейную составляющую”, — акцентировал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.



Ранее сообщалось, что решение о выделении средств заблокировали Франция, Кипр и Греция, которых не устраивало то, что часть боеприпасов планировали закупать за пределами Евросоюза. По мнению экспертов, речь могла идти о Турции. Но против этого выступает влиятельная армянская диаспора Франции, Кипр, северная часть которого оккупирована Турцией, и Греция, у которой есть территориальные споры с Анкарой.

Между тем, американский генерал назвал дату, когда ВСУ смогут освободить Крым.

А советник Путина назвал украинцев эльфами, а россиян — хоббитами.

