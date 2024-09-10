ЕС получил точные разведданные: действительно ли иранские ракеты уже в РФ

Союзники Европейского Союза предоставили разведданные, которые подтверждают поставки Ираном баллистических ракет России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки", со ссылкой на представителя ЕС Петера Стано.

Иранские ракеты. Фото: из открытых источников

"Нам известна предоставленная союзниками информация, заслуживающая доверия, о поставках иранских баллистических ракет России", — отметил спикер.

Он также заявил о возможности ввести новые санкции против Тегерана, если такие поставки ракет будут подтверждены.

Издание напоминает, что Кремль 9 сентября не отрицал доставку иранских ракет в Россию. Так, спикер российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Иран является важным партнером России, и что две страны развивают диалог во всех сферах.

Как уточнил Дмитрий Песков, Иран – важный и надежный партнер России. Москва и Тегеран развивают торгово-экономические отношения, развивают сотрудничество и диалог во всех возможных сферах, включая наиболее чувствительные.

Читайте также на портале "Комментарии" — вицемаршал в отставке Королевских ВВС Великобритании Шон Белл сообщил, что Россия, вероятно, получила от Ирана до 200 баллистических ракет малой дальности. Военный аналитик Sky News отметил, что контракт на поставку иранских ракет Ababil и Fatah-360 был подписан еще в декабре прошлого года, что свидетельствует об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.

Белл заметил, что эти иранские ракеты позволят России активизировать свои атаки по территории Украины, оставляя ограниченные запасы отечественных ракет большой дальности "Искандер" для стратегических целей в глубине страны. В первые месяцы вторжения российские крылатые ракеты были эффективны, но западные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, значительно снизили их влияние.



