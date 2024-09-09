Иранские баллистические ракеты очень опасны для Украины: почему они представляют угрозу

Вицемаршал в отставке Королевских ВВС Великобритании Шон Белл сообщил, что Россия, вероятно, получила от Ирана до 200 баллистических ракет малой дальности. Военный аналитик Sky News отметил, что контракт на поставку иранских ракет Ababil и Fatah-360 был подписан еще в декабре прошлого года, что свидетельствует об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.

Иранские баллистические ракеты Ababil и Fatah-360 (фото из открытых источников)

Белл заметил, что эти иранские ракеты позволят России активизировать свои атаки по территории Украины, оставляя ограниченные запасы отечественных ракет большой дальности "Искандер" для стратегических целей в глубине страны. В первые месяцы вторжения российские крылатые ракеты были эффективны, но западные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, значительно снизили их влияние.

Однако баллистические ракеты представляют более сложную угрозу для защитных систем из-за их гиперзвуковой скорости. Хотя их можно перехватывать, это требует использования дорогостоящих западных ракет противовоздушной обороны, которых немного.

Особо тревожным аспектом этого соглашения, по мнению Шона Белла, является то, что Иран получает от этого сотрудничества с Россией. Кроме денежных доходов, сообщается, что Россия согласилась оказать Ирану технологическую и экспертную поддержку для его ядерной программы в обмен на оружие, нарушающее западные санкции. Белл подытожил, что жестокое вторжение России в Украину будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чему РФ рада даже тем иранским ракетам , которые не просила. На самом деле, иранская баллистическая ракета Fath-360 является средством поражения ближнего радиуса действия. Но самое интересное, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, характеристиками и даже размерами, длина 4 метра/диаметр 30 см, больше напоминает симбиоз между реактивными снарядами и зенитными управляемыми ракетами типа 5В55. Иными словами, Fath-360 – это аналог ЗРК С-300, но изначально предназначенная для ударов по поверхности, а не перенастроенная на поверхность система ПВО.