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ЕС не может усилить ПВО Украины: против те, кто на словах вместе с украинским народом

Несколько стран, в том числе Франция, не планируют расставаться со своими самыми современными системами противовоздушной обороны

23 апреля 2024, 15:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ряд стран, среди которых Франция, не намерены передавать свои самые современные системами противовоздушной обороны. Страны ЕС перекладывают ответственность друг на друга, желая, чтобы Украине помог кто-то другой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

ЕС не может усилить ПВО Украины: против те, кто на словах вместе с украинским народом

ПВО. Фото из открытых источников

Издание напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что противовоздушная оборона "сегодня является нашим приоритетом".

"Осознавая опасность, которая угрожает украинцам, европейские государства пытаются организоваться, чтобы помочь им, после того, как приветствовали восстановление американской поддержки, которая, однако, может занять несколько недель, чтобы материализоваться после голосования Палатой представителей за новый пакет в 60,8 млрд долларов", — отмечается в материале.

В то же время, ряд СМИ отмечает, что прогресс по оказанию помощи Украине со стороны ЕС является сложным и таким, что занимает много времени. Так, главы государств и правительств стран Евросоюза "были осторожны во время Европейского совета 17 и 18 апреля, чтобы дать малейшие обещания". 

Лишь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который покидает свой пост, заявил, что готов выкупить оборудование, которое есть у некоторых стран, чтобы передать его Украине.

"Мы знаем, что несколько стран имеют запасы Patriot, но, возможно, не хотят доставлять их напрямую", — сказал Рютте.

Также отмечается, что на полях этого саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены сделать жест, указав, что приоритетом является поддержка противовоздушной обороны Украины, а не соблюдение всех ценовых стандартов внутреннего оборудования Альянса.

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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2024/04/22/guerre-en-ukraine-les-europeens-demunis-pour-renforcer-la-defense-antiaerienne-de-kiev_6229091_3210.html
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