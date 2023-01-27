ЕС надеется, что африканская страна убедит Путина остановить войну

Главный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает, что страна из Африки может использовать свои хорошие отношения с Российской Федерацией и таким образом остановить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Боррель на встрече в ЮАР. Фото из открытых источников

Жозеп Боррель прибыл с визитом в столицу Южно-Африканской Республики, где заявил, что ЮАР может повлиять на войну в Украине.

"ЕС не просит Южную Африку выбирать сторону, а просто просит страны по всему миру поддерживать устав ООН. Это не только европейская война. Она происходит на европейской земле, но влияет на весь мир", — сказал главный представитель ЕС по внешней политике.

Во время своего выступления вместе с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандором европейский дипломат добавил, что все страны африканского континента должны стремиться к поискам мира в войне в Украине.

"Не только Южная Африка и другие африканские страны должны играть определенную роль в поиске мира. Мы все должны стремиться к результату переговоров, чтобы решать проблемы всех привлеченных сторон", — подчеркнул Жозеп Боррель.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны мероприятия пытаются изолировать Россию. Тем не менее Южно-Африканская Республика, которые и некоторые другие страны продолжают сотрудничество с Путиным. Кроме того, планируются совместные военные учения между ЮАР, Россией и Китаем.

Визит представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Южную Африку состоялся через несколько дней после пребывания в стране российского министра МИД Сергея Лаврова.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о союзниках Путина в войне с Украиной.

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