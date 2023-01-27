ЕС надеется, что африканская страна убедит Путина остановить войну

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Slava Kot
Главный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает, что страна из Африки может использовать свои хорошие отношения с Российской Федерацией и таким образом остановить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Боррель на встрече в ЮАР. Фото из открытых источников
Жозеп Боррель прибыл с визитом в столицу Южно-Африканской Республики, где заявил, что ЮАР может повлиять на войну в Украине.
Во время своего выступления вместе с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандором европейский дипломат добавил, что все страны африканского континента должны стремиться к поискам мира в войне в Украине.
После полномасштабного вторжения России в Украину страны мероприятия пытаются изолировать Россию. Тем не менее Южно-Африканская Республика, которые и некоторые другие страны продолжают сотрудничество с Путиным. Кроме того, планируются совместные военные учения между ЮАР, Россией и Китаем.
Визит представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Южную Африку состоялся через несколько дней после пребывания в стране российского министра МИД Сергея Лаврова.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о союзниках Путина в войне с Украиной.
Также "Комментарии" писали о том, что из Южной Африки находящееся под санкциями российское судно вывезло тайный груз.
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