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ЕС и НАТО подписали соглашение о стратегическом партнерстве и упомянули об Украине

Североатлантический альянс и Европейский Союз подписали общую декларацию о стратегическом партнерстве и отметили поддержку Украины в войне с Россией.

сегодня, 15:02
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Автор:

Slava Kot

Европейский союз и НАТО 10 января подписали третье совместное соглашение о партнерстве между двумя организациями. На совместной конференции Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен упомянули и о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт NATO.

ЕС и НАТО подписали соглашение о стратегическом партнерстве и упомянули об Украине

Лидеры ЕС и НАТО. Фото: John Thys/Reuters

При подписании руководители организаций заверили в будущей поддержке Украины и пообещали усилить свою помощь.

"Мы должны продолжать укреплять партнерство между НАТО и Европейским Союзом, и мы должны еще больше укреплять нашу поддержку Украины", — дал комментарии руководитель НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе после подписания совместного соглашения с ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также отвечала на пресс-конференции и сообщила о российской опасности для всей Европы.

"Мы знаем, что должны укрепить, а теперь и углубить это более чем 20-летнее партнерство, поскольку безопасность Европы стоит под угрозой", — сказала фон дер Ляен журналистам.

Фон дер Ляен отметила, что нужно и дальше давить на Кремль и его союзников. Президент Европейской комиссии объявила, что вскоре будут введены санкции против Беларуси и Ирана, поддерживающие Российскую Федерацию в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания планирует передать Украине западные танки Challenger 2.

Также "Комментарии" писали о том, сколько танков Leopard 2 имеют страны НАТО и какое количество этой военной техники необходимо для Украины.



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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_210523.htm
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