ЕС готов к новым санкциям против РФ: куда нужно бить, чтобы остановить войну в Украине

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что новый пакет санкций Европейского Союза против рф является "первой частью ответа" Запада на аннексию кремлем захваченных территорий Украины. Какие действенные удары по стране-агрессору может нанести цивилизованный мир с целью скорейшего прекращения войны и восстановления территориальной целостности Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Санкции, которые сейчас будут вводиться, дадут эффект, в лучшем случае, через три-четыре месяца

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что нам должны теперь давать больше оружия, чтобы Украина могла быстрее восстановить территориальную целостность и ответить на новые вызовы, включая мобилизацию в РФ.

"Москва наступила на горло собственной песне. Раньше она рассказывала, что нападение на Украину связано с угрозой НАТО, защитой самой РФ, "помощью людям Донбасса". А теперь показали свои истинные намерения – аннексия, передел границ в Европе. Чего всегда опасались после Второй мировой войны. Именно поэтому в 1975 году в Хельсинки было подписано (в том числе СССР, правопреемницей которого себя объявила РФ) соглашение о нерушимости границ Европы. Соглашение, которое, как и многие другие международные договора, Россия попрала. Так что агрессора нужно давить. И оружием, и санкциями", – считает эксперт.

Он напоминает, что часть ранее введенных санкций, в том числе очень болезненные для Кремля по потолку цен на нефть, вступят в действие лишь с декабря.

"Если говорить о газе как о возможном рычаге давления РФ на Европу, он, по сути, уже исчез. После того, как непонятно кто взорвал трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Это удар, в первую очередь, по нефтегазовым доходам России. Порядка 60% бюджет страны-агрессора до полномасштабного вторжения в Украину формировалось именно за счет доходов от продажи нефти и газа. А учитывая то, что доходы катастрофически падают, другие отрасли находятся в стагнации – те же металлургия, машиностроение и так далее", – поясняет эксперт.

По его словам, в ЕС уже готовы вводить фиксированные цены не только на нефть, но и на газ.

"Это очень похоже на программу "нефть в обмен на продовольствие", как было с Ираком после "Бури в пустыне". Купить что-то он мог, но лишь по гуманитарным соображениям. Где-то так будут добивать и Россию, – прогнозирует Тарас Загородний. – Среди прочего, скорее всего, отключат новые банки от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей). Прежде всего, Газпромбанк, через который идет, в том числе, оплата закупки российского газа".

При этом надо понимать, отмечает эксперт, что санкции, которые сейчас будут вводиться, дадут эффект, в лучшем случае, через три-четыре месяца.

Нужно бить по всему спектру российского экспорта и максимально ограничивать импорт туда

По словам финансового эксперта, экономиста Алексея Куща, цивилизованный мир может осуществлять два основных направления поддержки нас в этой войне. Речь о военной и финансовой поддержке Украины, а также о санкционном давлении на РФ.

"Финансовая поддержка Украине оказывается на достаточно высоком уровне. И требовать чего-то большего – не совсем прилично. А вот военно-техническую помощь надо усиливать. Нам нужны более мощные, современные – и в большем количестве – системы ПВО, противоракетной обороны, танки, дроны и так далее. Западные и прочие союзники должны понимать, что не предоставление ВСУ такого вида вооружений означает удлинение войны и соответственно увеличение числа жертв", – говорит Алексей Кущ.

Что касается санкций, то понятно, что мы хотим, чтобы они закручивались в отношении России как можно сильнее. Но, поясняет эксперт, следует исходить из того, что санкции – это искусство возможного. И тут важно не навредить себе.

"Наши союзники – это демократические страны, которые зависят от своих избирателей. Экономический кризис, который сейчас разворачивается в Европе, чреват приходом к власти популистов. Тех же правых, как это уже произошло в Италии и может произойти во Франции. Или левых, как может случиться Германии. То есть, к власти могут прийти политические силы, которые допускают некие компромиссы с Москвой. Что, понятно, нам крайне невыгодно", – отмечает Алексей Кущ.

Также, по его словам, следует понимать, что санкции в отношении нефти и газы – поступательные, растянуты во времени. Они будут вводиться пропорционально появлению замещающихся источников энергоресурсов в Европе.

"Учитывая это, в данный момент максимально эффективными были бы санкции в отношении не нефтегазового сектора, – считает эксперт. – Нужно бить по всему спектру российского экспорта и максимально ограничивать импорт туда. Самое большое количество занятых россиян сконцентрировано вовсе не в нефтегазовом секторе. Следовательно, надо бить по другим секторам – промышленность, аграрка и так далее. Чтобы усиливать безработицу в стране-агрессоре, усугублять экономический кризис, провоцировать рост недовольства. Такие шаги предпринимаются, но они могли бы быть более активными – в части, например, ограничения поставок российского продовольствия на международные рынки, продукции переработки и так далее".

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