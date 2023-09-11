Эксперты спрогнозировали "автоматическое" освобождение двух городов – почему Крым станет мышеловкой

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Кравцев Сергей
В последнее время именно к югу приковано основное внимание во время контрнаступления ВСУ. В экспертной среде все чаще говорится о том, что Украине реально за осень развить свой успех о деоккупировать ключевые города юга – Токмак и Мелитополь. Действительно ли это так? Что тогда будет с Крымом? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов считает, что такие города, как Токмак и Мелитополь Запорожской области могут быть возвращены под контроль Украины за более короткое время, чем села Урожайное и Работино, над которым уже установлен украинский флаг.
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Эксперт заявил, что Работино было опорным пунктом системы обороны противника. Именно поэтому для ВСУ было важно штурмовать этот населенный пункт, чтобы выбить оттуда противника и проломить оборону на этом направлении фронта. Что же касается городов Токмак и Мелитополь, то, по мнению Олега Жданова, украинцам нет смысла их штурмовать. Россияне очень мощно подготовились к обороне.
Военный эксперт Павел Нарожный в эфире общенационального телемарафона заявил, что, как только ВСУ перебьют логистику россиян на суше, оккупанты вынужденно отойдут в Крым, покидая тот самый Токмак и Мелитополь, тем самым оказавшись в "мышеловке".
Эксперт считает, что удары украинские защитники будут наносить систематически по двум направлениям – в сторону Мелитополя и Мариуполя, которые являются логистическими хабами для россиян.
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