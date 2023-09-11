Эксперты спрогнозировали "автоматическое" освобождение двух городов – почему Крым станет мышеловкой

В последнее время именно к югу приковано основное внимание во время контрнаступления ВСУ. В экспертной среде все чаще говорится о том, что Украине реально за осень развить свой успех о деоккупировать ключевые города юга – Токмак и Мелитополь. Действительно ли это так? Что тогда будет с Крымом? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет

Военный эксперт Олег Жданов считает, что такие города, как Токмак и Мелитополь Запорожской области могут быть возвращены под контроль Украины за более короткое время, чем села Урожайное и Работино, над которым уже установлен украинский флаг.

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Эксперт заявил, что Работино было опорным пунктом системы обороны противника. Именно поэтому для ВСУ было важно штурмовать этот населенный пункт, чтобы выбить оттуда противника и проломить оборону на этом направлении фронта. Что же касается городов Токмак и Мелитополь, то, по мнению Олега Жданова, украинцам нет смысла их штурмовать. Россияне очень мощно подготовились к обороне.

"Надо обходить Токмак, перерезать дорогу на Бердянск, перерезать железную дорогу и дальше планомерно выбивать врага. Но не штурмовать "в лоб". А при угрозе окружения Токмака… вы же знаете, как русские: сразу "жест доброй воли", "отрицательное наступление" — и их в Токмаке нет. Если мы прорываем третью линию обороны, и начинаем обход Токмака, то его освобождение может произойти практически в автоматическом режиме, при минимальных усилиях наших войск… То же самое и с Мелитополем", — высказался Олег Жданов.

У украинских военных есть дальнобойное оружие и возможность огневого контроля мостов на оккупированных территориях.

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире общенационального телемарафона заявил, что, как только ВСУ перебьют логистику россиян на суше, оккупанты вынужденно отойдут в Крым, покидая тот самый Токмак и Мелитополь, тем самым оказавшись в "мышеловке".

Эксперт считает, что удары украинские защитники будут наносить систематически по двум направлениям – в сторону Мелитополя и Мариуполя, которые являются логистическими хабами для россиян.

"Два основных направления. Первый — это Роботино, то есть пробить линии обороны, обойти Токмак, потому что я более чем уверен, что его никто не будет штурмовать, и дойти до Мелитополя — он логистический хаб. Второе направление наступления — это Старомайорское, Волновахский район — так же дойти до Мариуполя и это будет огромный удар по логистике врага", — поделился мнением Нарожный.

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