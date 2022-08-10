Эксперты рассказали, чем вызвано обострении на ЗАЭС – чего добивается путин

На фоне российских угроз подорвать заминированную Запорожскую атомную электростанцию все больше опасений, что Кремль, не добившись своих целей в Украине, может пойти на полное безумие. Весь мир видит, что Россия использует Запорожскую АЭС для ядерного шантажа Украины и нападения на украинские города. В ООН в очередной раз обеспокоены. Как может дальше развиваться ситуация и зачем России Запорожская АЭС? На этот счет высказались эксперты.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

На россии не все малахольные и у всех есть дети, и все хотят жить

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что в той ситуации, что сложилась от путина ждать можно чего угодно. И даже попытки подрыва АЭС.

"Вот они заминировали Энергодар и уже не таясь, срываясь на фальцет кричат: я обезьяна с гранатой. Правда есть одно "но". Взгляните на карту. Энергодар не обязательно штурмовать, чтобы вон обвинили нас, что это мы взорвали сами. Достаточно наступать на Мелитополь через Васильевку и Орехов и Токмак. А их оставить в стороне в мешке. Я посмотрю, как замкнутые в окружении 500 или тысяча Ваничек сорвут сами себя, чтобы угодить путину", – отметил эксперт.

Он добавляет, США благодаря визиту в Тайвань Пелоси показали Китаю, что шантажа не боятся. Нэнси Пелоси села в Тайбэе спокойно. Отбыла мероприятие и улетела спокойно. А крика было – чуть ли не Третья мировая. По факту унизили Си перед выборами и показали путину – шантаж не действует. По крайней мере на Штаты и Британию – точно. Да и еще Польша, страны Балтии. Так что – риск велик, но на россии не все малахольные и у всех есть дети. И все хотят жить.

Россия начала "политическую игру"

Популярный в Украине военный эксперт Олег Жданов считает, что россия, вероятно, заминировала Запорожскую АЭС в Энергодаре. Таким образом Москва ищет способ остановить контрнаступление ВСУ. Историю вокруг Запорожской АЭС Жданов называет "политической игрой россии".

"Российские оккупанты ищут любой предохранитель, чтобы остановить наше контрнаступление. Они используют все, даже шантаж. Но это лишь попытка найти защиту от контрнаступления ВСУ", – заявил Жданов.

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