Эксперты рассказали, чем вызвано обострении на ЗАЭС – чего добивается путин

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Кравцев Сергей
На фоне российских угроз подорвать заминированную Запорожскую атомную электростанцию все больше опасений, что Кремль, не добившись своих целей в Украине, может пойти на полное безумие. Весь мир видит, что Россия использует Запорожскую АЭС для ядерного шантажа Украины и нападения на украинские города. В ООН в очередной раз обеспокоены. Как может дальше развиваться ситуация и зачем России Запорожская АЭС? На этот счет высказались эксперты.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что в той ситуации, что сложилась от путина ждать можно чего угодно. И даже попытки подрыва АЭС.
Он добавляет, США благодаря визиту в Тайвань Пелоси показали Китаю, что шантажа не боятся. Нэнси Пелоси села в Тайбэе спокойно. Отбыла мероприятие и улетела спокойно. А крика было – чуть ли не Третья мировая. По факту унизили Си перед выборами и показали путину – шантаж не действует. По крайней мере на Штаты и Британию – точно. Да и еще Польша, страны Балтии. Так что – риск велик, но на россии не все малахольные и у всех есть дети. И все хотят жить.
Популярный в Украине военный эксперт Олег Жданов считает, что россия, вероятно, заминировала Запорожскую АЭС в Энергодаре. Таким образом Москва ищет способ остановить контрнаступление ВСУ. Историю вокруг Запорожской АЭС Жданов называет "политической игрой россии".
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