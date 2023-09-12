Эксперты оценили перспективу продвижения на Донецк – о чем говорят бои в Опытном

Информационное пространство подорвала информация о том, что ВСУ контролируют часть поселка Опытное Донецкой области, расположенного между Авдеевкой и оккупированным Донецком и теперь украинская армия находится всего в нескольких километрах от Донецкого аэропорта. О чем говорит эта информация? Могут ли ВСУ теперь выдвинуться на Донецк? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Враг понимает недопустимость того, что украинская армия может сунуться вперед и выйти в район Спартака

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "РБК-Украина" отметил, в самом Опытном продолжаются бои, но сам факт того, что сражения идут в этом населенном пункте, говорит об угрозе оккупантам в самом Донецке.

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"Украинская разведка очень внимательно наблюдает за действиями российско-оккупационных сил. И как только стало понятно, что у врага нет достаточных оперативных резервов, наша армия перешла на этом участке фронта в контрнаступление", – рассказал Селезнев.

По его словам, противник понимает всю серьезность ситуации. Именно поэтому после того, как бойцы ВСУ зашли в Опытное, начала активно работать российская авиация. Оккупанты не могут допустить, чтобы ВСУ не только полностью вернули под контроль Опытное, но и продвинулись в тот же Спартак, что уже является фактически пригородом Донецка.

Селезнев подчеркивает, выходит интересная ситуация – российский диктатор Путин начинал так называемую "спецоперацию" для захвата всей Луганской и Донецкой области, а оказалось, что украинская армия смогла продвинуться в сторону Донецка.

Донецк в апреле 2014 года захватили пророссийские боевики

Эксперт по вопросам нацбезопасности Иван Варченко в эфире канала "FreeДом" рассказал, что Опытное – это однозначно хороший шаг в сторону Донецка, если наши воины сумеют закрепиться на достигнутых позициях.

"2 километра от Опытного — Донецкий аэропорт. И здесь для россиян стоит очень большой вызов – они могут начать сейчас битву за Донецк. Это совершенно не то, чем РФ кормила свое население на протяжении многих десятилетий, совершенно не то, чем она кормила на протяжении практически 10 лет жителей Донецкой и Луганской областей", — высказался эксперт.

Иван Варченко прогнозирует, что совсем скоро мы в сводка услышим о том, что в пригороде Донецка уже идут бои. Такие новости станут серьезным ударом для российской пропаганды, ведь нужно будет как-то объяснять такие последствия так называемой "СВО".

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