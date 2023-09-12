Эксперты оценили перспективу продвижения на Донецк – о чем говорят бои в Опытном

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Кравцев Сергей
Информационное пространство подорвала информация о том, что ВСУ контролируют часть поселка Опытное Донецкой области, расположенного между Авдеевкой и оккупированным Донецком и теперь украинская армия находится всего в нескольких километрах от Донецкого аэропорта. О чем говорит эта информация? Могут ли ВСУ теперь выдвинуться на Донецк? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "РБК-Украина" отметил, в самом Опытном продолжаются бои, но сам факт того, что сражения идут в этом населенном пункте, говорит об угрозе оккупантам в самом Донецке.
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По его словам, противник понимает всю серьезность ситуации. Именно поэтому после того, как бойцы ВСУ зашли в Опытное, начала активно работать российская авиация. Оккупанты не могут допустить, чтобы ВСУ не только полностью вернули под контроль Опытное, но и продвинулись в тот же Спартак, что уже является фактически пригородом Донецка.
Селезнев подчеркивает, выходит интересная ситуация – российский диктатор Путин начинал так называемую "спецоперацию" для захвата всей Луганской и Донецкой области, а оказалось, что украинская армия смогла продвинуться в сторону Донецка.
Эксперт по вопросам нацбезопасности Иван Варченко в эфире канала "FreeДом" рассказал, что Опытное – это однозначно хороший шаг в сторону Донецка, если наши воины сумеют закрепиться на достигнутых позициях.
Иван Варченко прогнозирует, что совсем скоро мы в сводка услышим о том, что в пригороде Донецка уже идут бои. Такие новости станут серьезным ударом для российской пропаганды, ведь нужно будет как-то объяснять такие последствия так называемой "СВО".
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