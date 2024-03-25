Эксперт: В отличие от России Запад имеет четкие линии дедлайна войны в Украине

Политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что довольно популярно мнение о том, что сейчас в Украине происходит начало эскалации в войне с Россией, которое продлится от двух месяцев до полугода.

Война в Украине

При этом эксперт считает, что наивно рассчитывать на столь краткосрочные планы российского диктатора, ведь у него все хорошо, ведь он закрепил свой режим на 12 лет (два срока по 6 лет). То есть добавляет политтехнолог, если он не умрет, то может спокойно править до 83 лет. Поэтому ему нет смысла размениваться на что-нибудь короткое длиной в два или три месяца.

Кроме того, добавляет Голобуцкий, у российского диктатора все хорошо и потому, что россияне никак не выступают против войны.

"Их не разочарует ни затягивание войны, ни потеря еще полмиллиона тушек, ни эвакуация из "БНР", ни переход реальности в режим ежедневных сообщений о взрывах, ни "Крокус" неясной этиологии".

, – добавляет эксперт.

При этом он подчеркивает, что в отличие от России у Европы и США как раз есть четкие линии дедлайнов, ведь у них на носу выборы, а их избиратели имеют разные политические убеждения.

Эксперт считает, что россияне начали бить по украинской энергетике, поскольку получили "окно возможностей", пока Европа наращивает свои оборонные мощности.

"Путин так же, как другие, видит прямую корреляцию количества снарядов и успехов ВСУ. Если у России действительно есть планы дальнейшего наступления, то абсолютно логическая эскалация, пока у нас дефицит снарядов и оружия"

, – добавил Голобуцкий.

При этом он напомнил, что эту самую логику подтвердил и спикер российского диктатора Дмитрий Песков, который заявил, что пока не будут полностью захвачены 4 области Украины – смысла заканчивать войну нет.

В любом случае, отмечает эксперт, когда мы размышляем о тактике и стратегии России, мы исходим из худшего для Украины сценария, и именно такой сценарий желателен Путину. А мы, в свою очередь, надеемся на худший сценарий для России: что у нее вот-вот закончатся самолеты, техника, люди, деньги, но тот сценарий не обязательно сбудется.

"Реалии меняются, мы их меняем. Так что прогнозы и "все пропало, нас разрушат за 2-3 месяца", и "осталось выдержать 2-3 месяца, и тогда Россия отступит" все равно безосновательны"

, – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Песков заявил о том, что РФ сейчас находится в состоянии войны.