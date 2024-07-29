Эксперт: Украина не должна ждать, когда ей разработают какой-нибудь план и поставят перед фактом

Украинская формула мира является стратегическим направлением, а план, о котором сказал президент Владимир Зеленский, будет документом, который должен содержать конкретные этапы, по крайней мере, какие-то временные ориентиры. Об этом сказал порталу "Комментарии" председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой), бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Переговоры Украины и РФ

"Мы не должны ждать, пока наши партнеры за океаном или наши европейские партнеры подготовят какой-то консолидированный план, и мы будем поставлены перед фактом. Поэтому я считаю, что этим нужно заниматься. Я не знаю, каково внутреннее содержание этого плана на данном этапе, но я считаю, что это правильный шаг. То есть, мы на каждом этапе должны быть в голове этого процесса", — сказал Сенченко.

По его словам, разработка плана совсем не означает, что уже осенью будут начаты переговоры.

"Для этого нужно сделать немало нам внутри страны. Для этого нужно сделать многое Вооруженным силам Украины. Многое нужно сделать нашим партнерам, от которых мы за время начала полномасштабного вторжения слышали много обещаний", — отметил Сенченко.

При этом он подчеркнул, что очень важно, чтобы партнеры Украины утвердили мирный план и постепенно начали его активно поддерживать.

Не менее важно, чтобы к этому процессу присоединялись не только наши ближайшие партнеры США и Европейский Союз, но и страны Глобального юга с которыми раньше активно работала Россия, а сейчас не менее активно уже работает Украина. Поэтому нужна не только формула мира, но и нужен план, который даст понимание, как мы пытаемся достичь мира и что будет дальше", – подчеркнул эксперт.

При этом он признал, что Россия не собирается прекращать войну и идти на реальные переговоры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что теперь будет с формулой мира.



