Эксперт: у россиян уже нет сил для наступления

Российские захватнические войска фактически вторую неделею без каких-либо продвижений, как на юге, так и на востоке Украины, где они пытаются наступать. Все говорит о том, что россияне не могут восстановить утерянный темп и не имеют сил, чтобы наступать как прежде. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "FreeДом" рассказал популярный украинский военный эксперт Олег Жданов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что вторую неделю подряд россияне фактически стоят на месте. Это не значит, что они не пытаются наступать. Они продолжают штурмовые атаки, но ВСУ не дают возможности врагу прорваться. Украинской армии очень тяжело, но шанса врагу никто не дает.

Жданов считает, что, исходя из той ситуации, которая сейчас сложилась на Донбассе – у россиян нет шансов, чтобы выполнить даже политическую задачу, которую поставил Кремль по захвату всей территории Донецкой области.

Что касается угрозы России по поводу Запорожской АЭС, то они могут быть связаны с украинским контрнаступлением на юге. Такими провокациями Россия прибегает к последнему аргументу, ведь других аргументов у нее фактически не осталось.

По данным Олега Жданова, оккупанты снимали войска с Донецкого направления и передали на Запорожское, потому что из Запорожского россияне перешли на Южнобужское направление.

Эксперт отмечает, россияне пытаются зацепится за любой способ, чтобы доиться от Украины остановки контрнаступления.

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