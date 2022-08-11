Эксперт: "спецоперация" Кремля захлебывается

Так называемая "специальная военная операция" Кремля, а на самом деле масштабная война против Украины захлёбывается. Российские войска потеряли импульс во время наступления. Это хорошо понимают не только в Украине, на Западе, но и в Кремле. Поэтому постоянно спикерами Кремля озвучивается предложение о якобы "мирных переговорах". Об этом в интервью порталу "Комментарии" рассказал Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, то, что официальная Москва и дальше держит курс на капитуляцию Украины – со всех рупоров заявляют сами же россияне. Он говорят Украине, якобы "соглашайтесь на озвученные условия или, потому что дальше будет только хуже".

Игорь Чаленко считает, что это самый настоящий информационный блеф, который призван затмить то, что так называемая "спецоперация" захлёбывается, наступательный темп российских войск упал до минимума. Более того, отмечает эксперт, у Москвы есть серьёзные опасения, что контрнаступлением ВСУ на юге страны способны переломить ход войны и уже тогда запустится эффект "домино".

Эксперт подчёркивает, если Кремль реально хочет завершения войны, он должен выходить с адекватными предложениями к Офису президента, к украинскому народу. По другому быть не может. Сначала должны быть остановлены боевые действия, начат вывод войск, проведён обмен военнопленных и только после этого должен состояться серьёзный предметный диалог.

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