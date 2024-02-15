Эксперт рассказал, спасет ли третья отдельная штурмовая бригада Авдеевку

Ситуация в Авдеевке стремительно ухудшается, считает Александр Мусиенко. По его словам, в город были переброшены бойцы третьей отдельной штурмовой бригады, однако сомнительно, что они смогут как-то кардинально изменить ситуацию. По прогнозам Мусиенко, бойцы ВСУ рано или поздно все равно будут вынуждены выйти из города.

Авдеевка

Вместе с тем, военный эксперт считает, что необходимо не дать захватчикам развить темп наступательной операции. По его словам, военные в этом плане сработали хорошо, поскольку россияне таки хорошо споткнулись об Авдеевку. Эксперт добавил, что в этом городе было уничтожено большое количество живой силы врага и техники.

"Это уничтожение наступательного потенциала врага, то есть уменьшение их возможностей и уничтожение как можно большего количества техники, силы, средств противника. Это уже выполнено контингентом, который оборонял и продолжает оборонять Авдеевку, отлично",

– отметил эксперт.

Вместе с тем, западные СМИ также сообщают о плачевной ситуации в Авдеевке. Они отмечают, что моральный дух украинских военных падает, поскольку нечем воевать. Журналисты со ссылкой на военных отмечают, что вроде бы у них уже закончились снаряды.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что у Украины всего две специализированные штурмовые бригады, и бойцов одной из них направили в Авдеевку, чтобы прикрыть отступление гарнизона. Это одна из лучших украинских бригад — 3-я штурмовая. Военные эксперты считают, что активная оборона поможет вывести российские силы из равновесия, выиграть время для того, чтобы вовремя вывести 110-ю бригаду из Авдеевки и планировать условия для новой украинской оборонной кампании, что освободит наиболее уязвимые части города.





