Эксперт рассказал, почему не нужно «молиться» на закон о мобилизации

Сейчас в Верховной Раде работают над тем, чтобы принять закон о мобилизации. Однако он не сможет помочь Украине в войне, если Киев не получит в должном количестве помощь от западных союзников, считает Олег Жданов.

Мобилизация в Украине

"Хорошо, примут они новый закон, соберем мы 100 тысяч, и что мы будем с ними делать? Держать их на полигоне, пока не прилетит российская ракета? Нет оружия на них",

– заявил Жданов.

При этом он вспомнил слова президента Владимира Зеленского, который рассказал, что в Украине есть несколько "голых" бригад, не имеющих не только танков, а даже бронированных машин и артиллерии. Правда, эти бригады не будут сидеть на полигонах, а будут восполнять потери на фронте.

По словам Жданова, в таких условиях говорить о каком-то предстоящем контрнаступлении Украины просто нет смысла. Для этого необходимо получить вооружение в нужном количестве. При этом он добавил, что даже у партнеров Киева до сих пор нет ясного понимания, когда они смогут предоставить Украине оружие и в каком количестве.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне активизации окупантов на линии фронта и потери Силами обороны отдельных позиций снова начали звучать призывы к проведению так называемых мирных переговоров с Россией. При этом, по мнению экспертов, сейчас Россия находится в сильной позиции, поэтому на переговорах потребует как минимум отдать их еще Одесскую и Николаевскую области, чтобы отрезать Украине путь к морю. В идеале российский диктатор хочет захватить всю территорию нашей страны, разве что за исключением трех западных областей, которые станут буфером между Россией и странами Европейского Союза.