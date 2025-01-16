Эксперт рассказал о наглом пролете дрона над Киевом: при чем тут перевод из ПВО в пехоту

Киев, как столица, остается самым защищенным от атак с воздуха регионом страны. Однако россияне научились строить маршруты беспилотников так, чтобы они обошли ПВО и появились над городом, где их потом не везде рискуют сбивать во избежание последствий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, комментировавшего 15 января российские атаки для ТСН.ua.

Даже мощная ПВО над Киевом иногда "пропускает" дроны Shahed в центр столицы. Фото: из открытых источников

"На днях была вражеская атака дронов. "Шахед" залетел со стороны Вышгорода. Через Оболонь на Рыбальский остров, затем на Русановку, затем повернул на Борисполь, развернулся и с востока на запад пролетел Киев. Вышел в районе Ирпеня, полетел на Житомирщину, там развернулся и снова проделал тот же самый маршрут. "Шахед" болтался над территорией столицы и мы не могли его уничтожить", — привел пример Селезнев.





Он подчеркнул, что, говоря о маршруте, анализирует открытую информацию мониторинговых каналов. Селезнев не берется сказать, с вязаны ли единичные прорывы беспилотников в воздушное пространство столицы это с тем, что часть персонала мобильных огневых групп переведена в Сухопутные войска, "или какие-то другие причины этому способствовали". Но подтверждает факт, что мобильных огневых групп Украине не хватает.



"Я так понимаю, что мы сейчас, пытаясь закрыть определенные вопросы, связанные с нехваткой личного состава на фронте, начинаем выхолащивать возможности касательно надежной и эффективной ПВО и ПРО. В том числе за счет уменьшения количества мобильных групп. А враг ищет наши слабые места в нашей системе ПВО, чтобы гарантированно достичь определенных результатов", — полагает эксперт.



Как сообщал портал "Комментарии" в Киеве днем 16 января еще один дрон пролетел над центром Киева , в том числе недалеко от Верховной Рады. В итоге его сбили — в столице прогремели взрывы, ПВО отразила воздушную атаку. В Соломенском районе Киева обломок БпЛА повредил легковой автомобиль — разорвало двигатель и частично салон автомобиля, обошлось без пострадавших.



Мониторинговые каналы писали, что этот дрон был замечен над Броварами и направлялся к Днепровскому району столицы, затем прошел по северным районам города с востока на Запад и обнаружился со временем в Шевченковском районе.



Как сообщали "Комментарии", во время последней массированной атаки 15 января оккупанты запустили 117 дронов и ракет, 77 целей сбиты , 27 — локационно потеряны. В числе выпущенных были 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область РФ), 23 из них сбила ПВО Украины. Дронов было 74, 47 из них сбиты, 27 — локационно потеряны.