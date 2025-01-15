В центре Киева внезапно раздались взрывы: что известно о последствиях (ОБНОВЛЕНО)

В Киеве днем 16 января прогремели взрывы. Как сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, ПВО отражает воздушную атаку. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В Киеве днем 16 января работает ПВО. Фото: Силы обороны Украины

Мониторинговые каналы пишут о пролете российского беспилотника над Киевом в Шевченковском районе. Он по состоянию на 12:25 проходит по северным районам города с востока на Запад. До этого мониторщики сообщали, что этот дрон ранее был замечен над Броварами и направлялся к Днепровскому району столицы. Южнее Киева также летает один имитационный БпЛА.

ОБНОВЛЕНО. В 12:29 в Киеве объявлен отбой воздушной тревоги. Позднее Кличко рассказал, что в Соломенском районе столицы обломок БпЛА повредил легковой автомобиль. Разорвало двигатель и частично салон автомобиля. Пожара нет. Пострадавших тоже пока нет.

Как сообщали "Комментарии", во время последней массированной атаки 15 января оккупанты запустили 117 дронов и ракет, 77 целей сбиты, 27 — локационно потеряны. В числе выпущенных были 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область РФ), 23 из них сбила ПВО Украины. Дронов было 74, 47 из них сбиты, 27 — локационно потеряны.