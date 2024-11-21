Эксперт рассказал, какой город может стать следующей целью межконтинентальной ракеты

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Черновалова Кристина
Россия нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, пытаясь заставить Украину прекратить атаки дальнобойным оружием по территории РФ. Об этом заявил в комментарии CNN отставной генерал-майор США Марк МакКарли. По его словам, таким образом Москва хочет запугать Киев и показать, что может прибегнуть к еще более серьезным действиям.
Межконтинентальные угрозы: какой город может стать следующей мишенью
Маккарли объяснил, что этот ракетный удар – предупреждение: если Украина продолжит использовать ракеты ATACMS или Storm Shadow, полученные от США и Великобритании, Россия может ударить межконтинентальной баллистической ракетой по столице Украины.
Генерал отметил, что сегодня утром находился в Киеве, когда в городе была объявлена воздушная тревога. По его словам, жители были напуганы возможностью такого нападения.
Ранее "Комментарии" писали, что по данным международных источников, таких как The Military Balance 2024 и SIPRI Yearbook 2024, на начало года Россия имела 521 межконтинентальную ракету. Арсенал формируется годами: от старых "Воевод", развернутых еще в 1988 году, до современных "Ярсов" и новейших "Авангардов". Сколько из них реально готовы к запуску – вопрос открытый.
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