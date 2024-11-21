Эксперт рассказал, какой город может стать следующей целью межконтинентальной ракеты

Россия нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, пытаясь заставить Украину прекратить атаки дальнобойным оружием по территории РФ. Об этом заявил в комментарии CNN отставной генерал-майор США Марк МакКарли. По его словам, таким образом Москва хочет запугать Киев и показать, что может прибегнуть к еще более серьезным действиям.

Межконтинентальные угрозы: какой город может стать следующей мишенью

Маккарли объяснил, что этот ракетный удар – предупреждение: если Украина продолжит использовать ракеты ATACMS или Storm Shadow, полученные от США и Великобритании, Россия может ударить межконтинентальной баллистической ракетой по столице Украины.

"Можно сказать, что Россия первой выстрелила по Днепру, как предполагающее заявление, что если Украина не откажется от использования, скажем, недавно поставленных США ATACMS и Storm Shadow из Великобритании, то Россия применит ту самую межконтинентальную баллистическую ракету большей дальности и ударит по Киеву", — рассказал Маккарли журналистам.

Генерал отметил, что сегодня утром находился в Киеве, когда в городе была объявлена воздушная тревога. По его словам, жители были напуганы возможностью такого нападения.

"Сирены в конце концов прекратились, но все равно был наплыв людей в подвалы и на бетонные парковки, потому что это просто создает огромный страх. И это то, чего хотели россияне, страх среди живущих и выживающих".

Ранее "Комментарии" писали, что по данным международных источников, таких как The Military Balance 2024 и SIPRI Yearbook 2024, на начало года Россия имела 521 межконтинентальную ракету. Арсенал формируется годами: от старых "Воевод", развернутых еще в 1988 году, до современных "Ярсов" и новейших "Авангардов". Сколько из них реально готовы к запуску – вопрос открытый.