Эксперт рассказал, каким образом РФ получила доступ к связи Starlink и есть ли угрозы ВСУ

По мнению Олега Жданова, Россия получила доступ к спутниковой связи через Объединенные Арабские Эмираты. При этом он рассказал о рисках для украинских военных из-за использования оккупантами Starlink.

Олег Жданов

"Уже сейчас у наших ребят на терминалах падает скорость, но это не единственная проблема. Наличие интернета на поле боя, особенно на "нуле", позволяет улучшить систему военного управления, информированность войск, передачу разведданных и прочее. Для врага это очень большой плюс "

, – отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что часть комплектов ВСУ снабжает Пентагон и это хорошо.

"Его установки заблокированы от вмешательства и даже сама SpaceX не имеет возможности влиять на их работоспособность. Относительно работы других могут возникать нюансы",

– добавил военный аналитик.

Олег Жданов считает, что позиция Илона Маска более лояльна к РФ, чем к Украине. По его словам, компания SpaceX может ограничивать доступ каждого отдельного терминала к общей системе связи, однако для этого требуется желание.

Напомним, в российских пабликах начала появляться информация о том, что оккупанты на войне в Украине начали использовать терминалы Starlink.

Впоследствии, как сообщал портал "Комментарии", эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что "зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств" и добавил, что "это начинает набирать системный характер".

"Комментарии" рассказывали, Илон Маск заявил, что компания SpaceX не продает российскому правительству или российским военным свои терминалы интернет-связи. "В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно в Россию", — написал Илон Маск в X. Вместе с тем он подчеркнул, что спутники Starlink не будут закрывать связь в России



