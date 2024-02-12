Эксперт рассказал, каким образом РФ получила доступ к связи Starlink и есть ли угрозы ВСУ

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Ткачик Олеся
По мнению Олега Жданова, Россия получила доступ к спутниковой связи через Объединенные Арабские Эмираты. При этом он рассказал о рисках для украинских военных из-за использования оккупантами Starlink.
Олег Жданов
При этом он подчеркнул, что часть комплектов ВСУ снабжает Пентагон и это хорошо.
Олег Жданов считает, что позиция Илона Маска более лояльна к РФ, чем к Украине. По его словам, компания SpaceX может ограничивать доступ каждого отдельного терминала к общей системе связи, однако для этого требуется желание.
Напомним, в российских пабликах начала появляться информация о том, что оккупанты на войне в Украине начали использовать терминалы Starlink.
Впоследствии, как сообщал портал "Комментарии", эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что "зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств" и добавил, что "это начинает набирать системный характер".
"Комментарии" рассказывали, Илон Маск заявил, что компания SpaceX не продает российскому правительству или российским военным свои терминалы интернет-связи. "В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно в Россию", — написал Илон Маск в X. Вместе с тем он подчеркнул, что спутники Starlink не будут закрывать связь в России
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