Эксперт рассказал, какие российские аэродромы будут гореть следующими

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Ткачик Олеся
Основанная угроза украинским городам исходит от российских аэродромов, поэтому они являются законной целью для ударов ВСУ, считает Константин Криволап.
Россиейские аэродромы являются законной целью
В первую очередь, отмечает эксперт, под удар могут попасть аэродромы, находящиеся во временно оккупированном Крыму.
Если Украина нацелится на аэродромы, где базируется стратегическая авиация РФ, то тогда нужно обратить внимание на Энгельс в Саратовской области и Оленью.
Что касается аэродрома в Дягилево, то в ВСУ получается хорошо его доставать, поэтому, вероятно, оккупанты не будут его использовать для своей стратегической авиации, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что был нанесен удар по аэродрому Бельбек . Российские информационные источники сообщают, что в результате удара ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко. Сообщалось, что две ракеты поразили командный пункт 38 истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.
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