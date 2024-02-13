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Эксперт рассказал, какие российские аэродромы будут гореть следующими

Законными целями для ВСУ могут стать ряд аэродромов на территории России, об этом в эфире Freedom рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, передает портал «Комментарии»

сегодня, 11:14
Автор:
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Ткачик Олеся
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Основанная угроза украинским городам исходит от российских аэродромов, поэтому они являются законной целью для ударов ВСУ, считает Константин Криволап.

Эксперт рассказал, какие российские аэродромы будут гореть следующими

Россиейские аэродромы являются законной целью

В первую очередь, отмечает эксперт, под удар могут попасть аэродромы, находящиеся во временно оккупированном Крыму.

"Бельбек, Саки, Гвардейское, у Качи хватает вертолетов и Джанкой. Что касается европейской части, то базирование тактической авиации — это Саваслейка, Ейск, Приморско-Ахтарск, Воронеж (аэродром Балтимор) — там Су-34, Су-35 в большом количестве и аэродром недалеко от центра города, поэтому есть чем заниматься. И сама Астрахань",
– отметил эксперт.

Если Украина нацелится на аэродромы, где базируется стратегическая авиация РФ, то тогда нужно обратить внимание на Энгельс в Саратовской области и Оленью.

"Если из этих аэродромов создать им дискомфорт и неудобства, то фактически российская стратегическая авиация остается здесь только одним аэродромом, который может принимать такого типа самолеты – Бельбек, второй – Украинка на Дальнем Востоке в Амурском крае. Потому что других парковочных мест у них фактически уже не будет"
, – рассказал Криволап.

Что касается аэродрома в Дягилево, то в ВСУ получается хорошо его доставать, поэтому, вероятно, оккупанты не будут его использовать для своей стратегической авиации, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что был нанесен удар по аэродрому Бельбек . Российские информационные источники сообщают, что в результате удара ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко. Сообщалось, что две ракеты поразили командный пункт 38 истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.




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Источник: https://uatv.ua/
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