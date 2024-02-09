Эксперт рассказал, что произойдет в случае потери Авдеевки

По мнению Александра Мусиенко, нельзя отвергать риски того, что ВСУ потеряют Авдеевку. В этом направлении, говорит эксперт, ситуация развивается очень стремительно, враг наступает большими силами.

Ситуация в Авдеевке

Если противник задействует силы из других направлений, например Бахмутского, то есть риск прорыва в Авдеевке.

Если допустить сценарий, при котором враг может захватить Авдеевку, то это открывает перед ними определенные возможности с точки зрения ландшафта. Потому что там равнины, и нашим силам придется удерживать определенные рубежи подальше от Авдеевки, чтобы не давать врагу возможности обнимать высоты. Но это не дает россиянам возможности стремительно развить наступление и продвигаться дальше"

, – считает Мусиенко.

По его словам, после вероятного захвата Авдеевки враг будет слишком истощен, чтобы продвигаться дальше. Это подтверждает сложившаяся ситуация в Бахмуте.

"Россияне тогда говорили, что после Бахмута пойдут на Днепр, но они не смогли зайти даже в Часов Яр"

, – подчеркнул военный эксперт.

Именно поэтому он считает, что нет рисков того, что после вероятной потери Авдеевки враг двинется в админграницы Донецкой области.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что по мнению отдельных военных эксперты, произойдет военное чудо , если в Авдеевке удастся не пропустить дальше россиян.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", россияне активизировали наступательные штурмовые действия с северного и южного флангов и ведут бои в самой Адеевке. Как отметил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, боестолкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы от города, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером. Там противник направляет основной штурмовой напор на севере Авдеевки. Спикер ОСУВ "Таврия" рассказал, что россияне планируют перерезать главную логистическую артерию, чтобы организовать оперативное окружение Авдеевки.