Эксперт рассказал, что произойдет в случае потери Авдеевки

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Ткачик Олеся
По мнению Александра Мусиенко, нельзя отвергать риски того, что ВСУ потеряют Авдеевку. В этом направлении, говорит эксперт, ситуация развивается очень стремительно, враг наступает большими силами.
Ситуация в Авдеевке
Если противник задействует силы из других направлений, например Бахмутского, то есть риск прорыва в Авдеевке.
По его словам, после вероятного захвата Авдеевки враг будет слишком истощен, чтобы продвигаться дальше. Это подтверждает сложившаяся ситуация в Бахмуте.
Именно поэтому он считает, что нет рисков того, что после вероятной потери Авдеевки враг двинется в админграницы Донецкой области.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что по мнению отдельных военных эксперты, произойдет военное чудо , если в Авдеевке удастся не пропустить дальше россиян.
Напомним, как сообщал портал "Комментарии", россияне активизировали наступательные штурмовые действия с северного и южного флангов и ведут бои в самой Адеевке. Как отметил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, боестолкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы от города, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером. Там противник направляет основной штурмовой напор на севере Авдеевки. Спикер ОСУВ "Таврия" рассказал, что россияне планируют перерезать главную логистическую артерию, чтобы организовать оперативное окружение Авдеевки.
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