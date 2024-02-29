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Эксперт рассказал, что может привести к прорыву фронта оккупантами

Россияне могут прорвать линию фронта, если у Сил обороны и дальше будет катастрофически не хватать снарядов, об этом в эфире телемарафона заявил военный обозреватель Александр Коваленко, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:47
Автор:
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Ткачик Олеся
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По его словам, наиболее критический момент на фронте будет наблюдаться тогда, когда Силы обороны вообще перестанут использовать артиллерию из-за нехватки снарядов.

Эксперт рассказал, что может привести к прорыву фронта оккупантами

Александр Коваленко

"То есть это когда артиллерийская батарея будет в сутки производить по несколько выстрелов",
– отметил эксперт.

По его словам, это неизбежно приведет к проседанию фронта. То есть, добавил Коваленко, при таких условиях будет прорыв на тех или иных локациях, наиболее уязвимых из-за давления больших группировок захватчиков.

При этом военный обозреватель добавил, что Россия превалирует Украину в количестве выпущенных снарядов. По его словам, стране-оккупанту боеприпасами активно помогают Северная Корея и Иран. Хотя, добавляет эксперт, в РФ все же меньше снарядов, чем было в начале полномасштабного вторжения.

То есть, подытожил Коваленко, ситуация на фронте для Сил обороны довольно сложная, сейчас нет даже речи о том, чтобы вести наступательные операции.

"У нас есть даже проблема с обороной из-за того, что нет пропорционального разделения боекомплекта между артиллерийскими подразделениями"
, – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что с захватом Авдеевки Россия начала масштабную наступательную кампанию, об этом сказал командир штурмовой группы "NC 13" второго штурмового батальона 3 ОШБр Николай Зинкевич. Как отметил военный, вероятно, что Авдеевка является лишь началом наступательной кампании врага, поэтому нужно готовиться, что масштабы наступления будут большими. Николай Зинкевич подчеркнул, что именно поэтому вооруженным силам необходима дополнительная военная техника, дроновые системы, системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, добавил военный, необходимое пополнение в людях.




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