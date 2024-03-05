Эксперт рассказал, что может оградить харьковчан от регулярных ударов российскими ракетами

По словам военного эксперта, основная опасность в том, что подлет таких ракет, запускаемых с территории России, очень мал. По его словам, эти комплексы находятся от города в 70 км, поэтому С-300 и С-400 прилетают в Харьков за 50 с.

Ракетный удар по Харькову

Как отметил Жданов, защитить город можно было бы с помощью "Железного купола", но очень сомнительно, что Украина его получит от Израиля, особенно теперь, когда отношения между государствами не совсем сложились.

При этом военный эксперт добавил, что с баллистическими ракетами могут бороться такие комплексы как Patriot и SAMP/T. Однако, добавляет он, основная проблема в том, что время подлета российских ракет в Харькове очень мало. Именно поэтому, по его мнению, не факт, что даже "Патриот" сможет эффективно сработать на такой короткой дистанции и перехватить российскую баллистику. Он подчеркнул, что ни одна система ПВО, кроме "Железного купола" не способна реагировать на цели на столь коротких расстояниях.

Вместе с тем, Жданов отметил, что вряд ли россияне в ближайшее время планируют операции по захвату Харькова. По его словам, по состоянию на начало марта россияне не сформировали ударную группировку, чтобы попытаться захватить город.

Более того, добавляет военный эксперт, россияне на рубеже Белгорода сами строят линию обороны. По его словам, они возводят что-то вроде линии Суровикина.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский не рекомендовал харьковчанам, ранее покинувшим город, возвращаться назад. По его словам, в настоящее время город не защищен от российских ракетных ударов. Глава Украины добавил, что как только Харьков будет достаточно защищен, военные пришлют украинцам соответствующий сигнал.