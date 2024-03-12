Эксперт объяснил, зачем оккупантам Часов Яр и когда они пойдут в атаку

Как отметил Александр Коваленко, Часова Яра то это не только транспортный узел в районе и выход на Константиновку, но и доминирующая высота. При этом, подчеркнул эксперт, доминирующая в регионе, а не отдельно взятой локации.

Часов Яр

Часов Яр находится в зоне ответственности группы войск "Юг". По состоянию на сегодня ГВ "Юг" представляет собой группировку в 110 тыс. войск личного состава. У нее на вооружении находятся около 400 танков, 1 600 ББМ, 1 150 единиц ствольной артиллерии и около 300 РСЗО.

"В настоящее время, оккупационные войска создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр", - отметил эксперт.

По его словам, в комплекс создаваемых условий входит: захват сел Богдановка, для выхода на Калиновку, перерезания трассы 0506 и создания давления на Часов Яр с севера. Здесь задействованы подразделения 299-го и 331-го ПДП 98-й ВДД.

Также оккупантам нужно захватить Ивановское, для охвата Часова Яра по 0504 с юга и выхода на Ступочки. Кроме того, россиянам нужно захватить Клещиевку и Андреевку.

Как сообщил Коваленко, в районе Богдановки у россиян не удается зацепиться за село. Максимум, что им удавалось – зайти в его восточную часть, откуда их очень быстро выбивали. Сама по себе Богдановка очень непроста по захвату и продвижению, за счет сложного ландшафта низины и грунтов.

"Ивановское – тут намного сложнее. Для командования ВДВ принципиально важно показать, что централизация управления дает свои плода, потому они всю бригаду готовы положить, но село – взять. К тому же, на село от Бахмута идет прямая трасса 0504 и вообще то, что за год, после оккупации города, они не смогли преодолеть полтора километра для захвата села это мрак и позор. Но, факт остается фактом, около 30% села контролируются Силы обороны, в остальном – качели", - подчеркнул Коваленко.

Также, по его словам, сейчас идет очень жесткий прессинг на Клещиевку и Андреевку, но существенных успехов оккупанты пока тут не имеют.

В целом, подчеркивает Коваленко, процесс катализации наступления на Часов Яр, напрямую зависит от захвата вышеупомянутых сел.

"Так же, важным фактором является и так называемый избирательный процесс на России. После завершения “выборов” и проведения мобилизации, на вторую половину 2024 можно ожидать пик наступления на Часов Яр. До того, у россиян есть 3-4 месяца для создания всех необходимых условий для этого наступления ", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что враг пытается захватить Часов Яр, но пока не имеет успехов в этом.