Эксперт назвал 4 сценария, как дальше будет протекать война в Украине

Судя по той ситуации, которая складывается в Украине, есть четыре сценария того, куда дальше повернет война в нашей стране. Об этом в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Эксперт отметил, первый сценарий – так называемый "договорняк". Некое прекращение горячей фазы конфликта. Такой сценарий Офис президента категорич6ески отбрасывает, но есть часть союзников на Западе, которые такой сценарий вполне допускают и потихоньку к нему подталкивают Украину. В первую очередь, речь идет о Франции, Германии. Похожее в истории уже было. К примеру, война, длившаяся между Северной и Южной Кореями с 25 июня 1950-го по 27 июля 1953-го, не прекратилась до сих пор. Мирного договора никто так и не подписал. Такую "заморозку" часть западных партнеров Киева вполне допускают.

Виталий Кулик отметил, второй сценарий — перелом в войне. Конечно же, все мы верим, что этот прелом произойдет благодаря контрнаступлению ВСУ, после чего большая часть территорий на юге будет деоккупирована – и потом уже произойдет начало переговоров.

По словам эксперта, есть и третий сценарий – попытка Кремля жестко поднять ставки. К примеру, Москва может решиться на теракт на Запорожской АЭС, новое наступление на Киев, массированные обстрелы. Со стартом отопительного сезона – удары по критической инфраструктуре, его обеспечивающей. То есть, по ТЭЦ, возможно, по газотранспортной системе. Все это Кремль будет делать, чтобы силой заставить власти Украины сесть за стол переговоров на условиях РФ.

Четвертый сценарий Виталию Кулику видится самым благоприятным изо всех. Он заключается в том, что война затягивается и Россия постепенно втягивается в более интенсивный конфликт, что обязательно приведет к "точке суперхрупкости", когда РФ начнет разваливаться. Убийство Дарьи Дугиной эксперт называет первым сигналом, что от этого сценария мы не так уж и далеки, как может показаться на первый взгляд.

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