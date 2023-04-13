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Экс-вагнеровец опознал палачей украинского пленного

В шокирующем видео, распространенном российскими пабликами, рашисты отрезают голову пленному

сегодня, 11:27
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Автор:

Константин Куликов

В шокирующем видео, на котором рашисты отрезают голову украинскому пленному, запечатлены вагнеровцы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

Экс-вагнеровец опознал палачей украинского пленного

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Осечкин, по его словам, связался с бежавшим в Норвегию экс-вагнеровцем Андреем Медведевым, и тот опознал на видео своих сослуживцев, передает DW.


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"Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК "Вагнер" по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации", — заявил основатель Gulagu.net в эфире Youtube-канала "Ходорковский Live".

Осечкин также предложил вознаграждение в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео. По его словам, это первый такой прецедент за историю проекта, и подписчики Gulagu.net в соцсетях хотят увеличить сумму вознаграждения за счет донатов.

Шокирующее видео, вероятно, снято минувшим летом. Его прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский, назвав рашистов "зверями и существами", СБУ и ГУР Минобороны. Минобороны попросило украинцев воздержаться от распространения этого видео и его кадров.

"Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать – идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его", — говорит Анна Маляр. 

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин также прокомментировал это видео, но прямо не стал отрицать причастность своей ЧВК к этому.

"Я смотрел это видео. Это плохо, когда людям отрезают головы, но я не нашел ничего, что подтверждает то, что это происходит под Бахмутом и что в этом участвуют бойцы Вагнера", — многозначительно заявил Пригожин. 



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