Экс-вагнеровец опознал палачей украинского пленного

В шокирующем видео, на котором рашисты отрезают голову украинскому пленному, запечатлены вагнеровцы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

Вбивство українського полоненого розслідує СБУ

Осечкин, по его словам, связался с бежавшим в Норвегию экс-вагнеровцем Андреем Медведевым, и тот опознал на видео своих сослуживцев, передает DW.

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"Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК "Вагнер" по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации", — заявил основатель Gulagu.net в эфире Youtube-канала "Ходорковский Live".

Осечкин также предложил вознаграждение в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео. По его словам, это первый такой прецедент за историю проекта, и подписчики Gulagu.net в соцсетях хотят увеличить сумму вознаграждения за счет донатов.

Шокирующее видео, вероятно, снято минувшим летом. Его прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский, назвав рашистов "зверями и существами", СБУ и ГУР Минобороны. Минобороны попросило украинцев воздержаться от распространения этого видео и его кадров.

"Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать – идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его", — говорит Анна Маляр.



Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин также прокомментировал это видео, но прямо не стал отрицать причастность своей ЧВК к этому.

"Я смотрел это видео. Это плохо, когда людям отрезают головы, но я не нашел ничего, что подтверждает то, что это происходит под Бахмутом и что в этом участвуют бойцы Вагнера", — многозначительно заявил Пригожин.

