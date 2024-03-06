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Экс-пресс-секретарь Генштаба: РФ уже готовила ядерный удар по Украине. Тогда сработала дипломатия

Как сообщил в комментарий ТСН бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, Россия уже была готова нанести ядерный удар по Украине, и военных об этом предупреждали. Однако тогда, вероятно, сработала закулисная дипломатия

сегодня, 19:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Владислава Селезнева, абсолютно ни для кого не секрет, что страна-террорист Россия планировала ударить по Украине ядерным оружием еще в 2022 году, почти в начале широкомасштабного вторжения.

Экс-пресс-секретарь Генштаба: РФ уже готовила ядерный удар по Украине. Тогда сработала дипломатия

Владислав Селезнев

По его словам, все военные, которые находились на Яворивском полигоне Львовской области, были наготове. Была информация, что именно по ним на Пасху 2022 года Россия ударит тактическим ядерным оружием.

"Об этом было проинформировано мое ближайшее окружение, я в то время находился на Яворивском полигоне. Такие сигналы разными каналами поступали",
— сказал Селезнев.

При этом он подчеркнул, что Яворивский полигон находится недалеко от Польши, до границы там практически до двух десятков километров. Селезнев предполагает, что в то время сработала так называемая закулисная дипломатия, когда российскому диктатору Владимиру Путину доходчиво объяснили, какие последствия будет иметь такой удар для России и для него лично.

Селезнев не исключает, что с тех пор что-то могло измениться в мировосприятии русского диктатора и он почувствовал свою неуязвимость. Именно поэтому Путин может пойти на использование своего первоочередного плана с применением тактического ядерного оружия против Украины.

Вместе с тем, бывший представитель Генштаба добавил, что российский диктатор постоянно пытается поднимать ставки в войне, и на самом деле вариантов повышения этих ставок осталось не так уж и много.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, РФ может использовать тактическое ядерное оружие против Украины. По его словам, Кремль может совершить три удара.




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Источник: https://tsn.ua/exclusive/ukrayina-vzhe-gotuvalas-do-yadernogo-udaru-z-boku-rosiyi-ekspert-i-svidok-podiy-rozpoviv-prigolomshlivi-detali-2528908.html
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сегодня, 19:46

Та невже? Ти диви яка небезпека загрожувала саме тим, хто отримує найбільшу вигоду від війни: На корумпованого Фюрера регулярні замахи і він дивом рятується і доведе свою чорну справу до кінця - знищить Україну. Корумпованій Хунті яка засіла у пОПі і ВР і дорозкрадає країну яка кров'ю стікає. Військовим злочинцям - бандерівцям які радо, за 30 рублів або 30 рейхсмарок, слугували будь-яким тоталітарним режимам і саме з них почалась корупція ще у СРСР. То нічого що жодна розвідка у світі не помічала підготовки до ядрьонного удару - у Божих нацистів зір більш кращій і досвідчений. Вони і удар через 2 роки помітять і заміновані оборонні рубежі ворога помітять вже після провалу і балістичні ракети Ємена зіб'ють у космічній війні і ... Тому і програли!


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