Экс-пресс-секретарь Генштаба: РФ уже готовила ядерный удар по Украине. Тогда сработала дипломатия

По словам Владислава Селезнева, абсолютно ни для кого не секрет, что страна-террорист Россия планировала ударить по Украине ядерным оружием еще в 2022 году, почти в начале широкомасштабного вторжения.

Владислав Селезнев

По его словам, все военные, которые находились на Яворивском полигоне Львовской области, были наготове. Была информация, что именно по ним на Пасху 2022 года Россия ударит тактическим ядерным оружием.

"Об этом было проинформировано мое ближайшее окружение, я в то время находился на Яворивском полигоне. Такие сигналы разными каналами поступали",

— сказал Селезнев.

При этом он подчеркнул, что Яворивский полигон находится недалеко от Польши, до границы там практически до двух десятков километров. Селезнев предполагает, что в то время сработала так называемая закулисная дипломатия, когда российскому диктатору Владимиру Путину доходчиво объяснили, какие последствия будет иметь такой удар для России и для него лично.

Селезнев не исключает, что с тех пор что-то могло измениться в мировосприятии русского диктатора и он почувствовал свою неуязвимость. Именно поэтому Путин может пойти на использование своего первоочередного плана с применением тактического ядерного оружия против Украины.

Вместе с тем, бывший представитель Генштаба добавил, что российский диктатор постоянно пытается поднимать ставки в войне, и на самом деле вариантов повышения этих ставок осталось не так уж и много.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, РФ может использовать тактическое ядерное оружие против Украины. По его словам, Кремль может совершить три удара.



