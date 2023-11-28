Экс-премьер РФ назвал год, когда закончится война в Украине

Российско-украинская война завершится в конце 2024 года победой Украины. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз в интервью журналисту Дмитрию Гордону озвучил бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов.

Михаил Касьянов. Фото из открытых источников

Политик считает, что украинская армия совершат прорыв, и будет освобождено большинство захваченных противником территорий.

"Я считаю, в конце следующего года (закончится война в Украине против России, — Ред.). Потому что я по-прежнему надеюсь, что Украина получит дополнительно те вооружения, которые требуются для активного эффективного наступления, так, как это ожидали все...", — заявил Касьянов.

Он добавил, что Киеву "неполные объемы (помощи, — Ред.) были обещаны, а то, что было обещано, — не вовремя поставлено…, и время было опущено, и были выстроены огромные сооружения, оборонительные сооружения на оккупированной территории…".

Экс-премьер РФ считает, что в течение зимы-весны поставки будут сделаны, обещанное оборудование и вооружение будет поставлено и Украина добьется своей победы.

"Думаю, даже если не все оккупированные территории будут освобождены к концу года, я думаю, что к концу следующего года это должно закончиться. Я думаю, что… прорыв будет, я хочу в это верить, и большинство территорий будет освобождено…", — отметил Касьянов.

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